مصر للطيران تسير رحلة خاصة لنقل نادي فيوتشر إلى عنتيبي في تمهيدي الكونفدرالية

في إطار دعمها لجميع الفرق المصرية المشاركة في البطولات الدولية والقارية في مختلف الألعاب الرياضية ، سيرت الشركة الوطنية مصر للطيران رحلة خاصة اليوم رقم MS3930 بطراز بوينج B737-800NG وعلي متنها 55 راكبا لنقل بعثة نادي فيوتشر إلي مدينة عنتيبي بأوغندا لمواجهة فريق بول الأوغندي ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الأول ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية وتقام المباراة بأوغندا يوم ١٠ سبتمبر الجاري.

وقد أشادت إدارة نادي فيوتشر بجميع التسهيلات التي قدمتها مصر للطيران لإنهاء إجراءات سفر الفريق في مشواره الأفريقي الأول.