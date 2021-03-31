نقل وملاحة

مصر للطيران تسير رحلة خاصة لنقل منتخب جزر القمر

بأحدث طائراتها من طراز الإيرباص التي تتسع 140 راكبًا وتتمتع بأعلي درجات الراحة والرفاهية
دعاء محمود 7:50 م, الأربعاء, 31 مارس 21 7:50 م, الأربعاء, 31 مارس 21

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أقلعت طائرة مصر للطيران اليوم الاربعاء، عبر رحلة خاصة رقم 3950 MS، من مبني الركاب رقم 2، والمتجهة إلى باريس، وعلى متنها منتخب جزر القمر بعد مواجهة نظيره المنتخب المصري باستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة 6 والأخيرة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

ونقلت مصر للطيران-الناقل الرسمي للكرة المصرية-منتخب جزر القمر بأحدث طائراتها من طراز الإيرباص A320Neo التي تتسع 140 راكبًا وتتمتع بأعلي درجات الراحة والرفاهية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لسفر البعثة .

يذكر أن المنتخب المصري نجح في الفوز على جزر القمر برباعية نظيفة، مساء الإثنين، ليتصدر مجموعته بعد أن حسم التأهل لبطولة الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في الكاميرون 2022.

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بقلم دعاء محمود

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