نقل وملاحة

«مصر للطيران» تسير رحلة خاصة لنقل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى ليبيا

ضمن منافسات تصفيات المجموعة السادسة الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022
دعاء محمود 7:11 م, السبت, 9 أكتوبر 21 7:11 م, السبت, 9 أكتوبر 21

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في إطار رعايتها للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم وبكونها الناقل الرسمي لكرة القدم المصرية، أعلنت مصر للطيران عن تسيير رحلة خاصة رقم MS3040 من مطار برج العرب بالإسكندرية إلى مطار بني غازي بليبيا، وذلك لسفر المنتخب المصري لملاقاة نظيره منتخب ليبيا ضمن منافسات تصفيات المجموعة السادسة الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

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وقد أقلعت الرحلة في الساعة الخامسة والنصف مغرب اليوم السبت، وقد تم تسيير الرحلة بأحدث طرازات الشركة الوطنية البوينج B737-800 المزودة بكل وسائل الراحة والرفاهية، ومن المقرر عودة المنتخب الوطني يوم 11 أكتوبر المقبل.

وقد حرصت شركة مصر للطيران على تقديم كل تسهيلات السفر لبعثة المنتخب الوطني، وقامت إدارة الرحلات الخاصة بالتنسيق مع فريق من العلاقات العامة والمحطة بمصر للطيران ومطار برج العرب بإنهاء إجراءات سفر البعثة في سهولة ويسر .
وتتمنى الشركة الوطنية مصر للطيران التوفيق للمنتخب المصري في المباريات المقبلة والوصول لكأس العالم 2022.

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بقلم دعاء محمود

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