مصر للطيران تسير رحلة جديدة بخدمات صديقة للبيئة

سيرت الشركة الوطنية مصر للطيران ثاني رحلة بخدمات ومنتجات “صديقة للبيئة” من القاهرة إلى أثينا وعلى متنها 144 راكباً وهى الرحلة رقم MS749 من طراز بوينج B737/800.. فى إطار إستراتيجية وزارة الطيران المدني لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة وفقاً لتوجيهات الدولة المصرية.

بحضور الطيار محمد موسى بدوى رئيس قطاع السلامة والجودة بالشركة القابضة لمصر للطيران والطيار كريم جميل رئيس لجنة الاستعداد والتحضير لمؤتمر تغير المناخ COP27 عن الشركة القابضة لمصر للطيران ولفيف من قيادات مصر للطيران حيث كان لمصر للطيران السبق بين شركات الطيران فى القارة الأفريقية فى تسيير رحلات بخدمات ومنتجات ” صديقة للبيئة” .

وصرح الطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران بأن ذلك يأتى في إطار توجيهات الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني بضرورة دعم المبادرات التى تسهم فى الحد من التلوث البيئي وخفض انبعاثات الكربون والسعى نحو استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ومواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية بما يتوافق مع كافة التوصيات والتشريعات الدولية في مجال الطيران .

وتهدف خطة شركة مصر للطيران المستقبلية إلى تقليل استخدام البلاستيك “أحادي الاستخدام” على متن رحلاتها الجوية واستبدال المنتجات المصنوعة من البلاستيك بمنتجات صديقة للبيئة، بالإضافة إلى استبدال الشنط البلاستيك المستخدمة في الأسواق الحرة بشنط صديقة للبيئة، فضلًا عن تجهيز جميع الاستراحات التابعة للشركة الوطنية فى المطارات بخدمات ومنتجات صديقة للبيئة لتوفير تجربة ” السفر الخضراء ” على امتداد رحلات الشركة خلال هذا العام .

جدير بالذكر أن الشركة الوطنية سيرت أول رحلة بخدمات ومنتجات صديقة للبيئة فى يناير الماضي من القاهرة إلى باريس رقم “MS799” لتكون الرحلة الأولى من نوعها لشركة طيران في القارة الأفريقية .. وتستهدف مصرللطيران أن يكون هذا العام بداية لانطلاق العديد من “مبادرات التنمية المستدامة” حيث تم وضع جدول زمني لتحديد عدة وجهات أوروبية لتكون بمنتجات وخدمات صديقة للبيئة .