نقل وملاحة

«مصر للطيران» تسير رحلة استثنائية لإعادة مصريين من بريطانيا

لإعادة 150 من المصريين الموجودين فى بريطانيا والراغبين فى العودة إلى مصر
سمر السيد 8:55 م, الأحد, 22 مارس 20 8:55 م, الأحد, 22 مارس 20

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قال بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية إن البعثة الدبلوماسية المصرية في لندن قامت بتسيير رحلة استثنائية لمصر للطيران اليوم الأحد، لإعادة 150 من المصريين الموجودين فى بريطانيا والراغبين فى العودة إلى مصر.

وقد أقلعت الرحلة الاستثنائية بعد ظهر اليوم من مطار هيثرو متجهة إلى مطار القاهرة، بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني، وشركة مصر للطيران، والسلطات البريطانية.

وصرح السفير طارق عادل، سفير مصر فى لندن، في البيان، بأن تسيير رحلة مصر للطيران الاستثنائية من مطار هيثرو إلى القاهرة جاء في ضوء رغبة عدد من المصريين ببريطانيا في العودة إلى أرض الوطن.

وأعرب السفير عن الشكر والتقدير للاستجابة السريعة للسلطات المصرية المعنية لتسيير الرحلة الاستثنائية، بما يؤكد حرص الدولة الشديد على توفير كل سبل الدعم لأبنائها في الخارج ومساعدتهم في التغلب على ما يواجههم من صعوبات بسبب وباء الكورونا وتداعياته.

وأشاد السفير، بهذه المناسبة، بالجهود التي بذلتها شركة مصر للطيران فى تسيير الرحلة الاستثنائية وترتيبها فى وقت قياسي، فضلاً عن التنسيق المتواصل الذي تم مع السلطات البريطانية لانتهاز الفرصة لنقل أيضاً عدد من المواطنين البريطانيين من القاهرة إلى لندن على نفس الرحلة.

وأكد استمرار البعثة المصرية بلندن فى جهودها لمتابعة أحوال المصريين في بريطانيا والعمل على تذليل كل الصعوبات التي تواجههم خلال الظروف غير المسبوقة التي تتعرض لها دول عديدة نتيجة تفشي وباء كورونا.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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