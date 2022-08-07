«مصر للطيران» تسير رحلات خاصة بين مطاري «معيتيقة» و«شرم الشيخ» الثلاثاء المقبل

تبدأ الشركة الوطنية مصر للطيران ، اعتباراً من الثلاثاء 9 أغسطس الحالى فى تسيير سلسلة من الرحلات ” الخاصة ” بين مطارى “معيتيقة” بالعاصمة الليبية طرابلس وشرم الشيخ الدوليين.

ومن المقرر أن تستمر هذه الرحلات حتى 11 أكتوبر المقبل، وذلك لنقل عدد من المجموعات السياحية بدولة ليبيا الشقيقة إلى مدينة شرم الشيخ.

وصرح الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران بأن ذلك يأتى في إطار استراتيجية وزارة الطيران المدنى بضرورة تنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر من مختلف أسواق النقل الجوى إقليميا وعالميا وتقديم جميع التيسييرات للقادمين إلى مطارات الجذب السياحي داخل مصر.

وقد تم الاتفاق على أن يتم تسيير الرحلات بين مطارى معيتيقة وشرم الشيخ بمعدل رحلة واحدة أسبوعيا، وذلك علي متن طائرات مصر للطيران من طراز بوينج B737-800 التي تسع 154 راكبا بما يسهم فى تنشيط الحركة السياحية الليبية إلى مصر.