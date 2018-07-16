مصر للطيران تسير خطا جديدا إلى هونج كونج و25% تخفيضا لأول رحلة

دعاء محمود تبدأ شركة مصر للطيران في تسيير رحلاتها الجديدة إلى مدينة هونج كونج الصينية في 17 سبتمبر المقبلصرح بذلك الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران. وأضاف أن الشركة الوطنية تسعى دائما إلى فتح أسواق جديدة في أهم المدن العالمية، خاصة وأن وجهات الشرق الأقصى تعد أسو

دعاء محمود

تبدأ شركة مصر للطيران في تسيير رحلاتها الجديدة إلى مدينة هونج كونج الصينية في 17 سبتمبر المقبل

صرح بذلك الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران.

وأضاف أن الشركة الوطنية تسعى دائما إلى فتح أسواق جديدة في أهم المدن العالمية، خاصة وأن وجهات الشرق الأقصى تعد أسواقا واعدة في مجال حركة الطيران و النقل الجوي.

ومن جانبه أوضح الطيار شريف عزت رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية أن الشركة ستسير رحلتين أسبوعيا الي هونج كونج عبر بانجكوك يومي الإثنين والجمعة في تمام الساعة 23:10، وذلك على متن احدث طائراتها الايرباص 330/300 .

هذا وتقدم مصر للطيران لعملائها تخفيض ٢٥٪ على تذاكر أول رحلة سفر من القاهرة وجميع نقاط شبكة مصر للطيران إلى هونج كونج، على جميع درجات الحجز ويمكن شراء التذاكر من الآن وحتى تاريخ الرحلة.