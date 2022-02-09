نقل وملاحة

مصر للطيران تسير خطا جديدا إلى «كينشاسا».. وتطرح 35% تخفيضا على رحلاتها

اعتبارًا من 27 مارس المقبل بمعدل 3 رحلات أسبوعيًا
دعاء محمود 7:46 م, الأربعاء, 9 فبراير 22 7:46 م, الأربعاء, 9 فبراير 22

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أعلنت مصر للطيران، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية وعضو تحالف ستار العالمي، عن تشغيل خط جديد إلى عاصمة دولة الكونغو الديمقراطية “كينشاسا” اعتبارًا من 27 مارس المقبل بمعدل 3 رحلات أسبوعيًا.

يأتي ذلك استمرارا للخطة الطموحة التي تنتهجها الشركة الوطنية لتوسيع شبكتها في القارة الأفريقية والوصول إلى العديد من النقاط الحيوية في القارة.

وقال الطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إنه في إطار رؤية وزارة الطيران المدني لتعزيز التواجد داخل القارة الإفريقية في مختلف مجالات النقل الجوي من خلال مطار القاهرة المحوري وتماشيا مع توجهات الدولة واهتمامها بدعم التعاون مع الدول الإفريقية وضعت مصر للطيران خططًا طموحة لتوسيع شبكة خطوطها للوصول إلى آفاق جديدة داخل النقاط ذات الأهمية الاستراتيجية في إفريقيا لتوفير العديد من خيارات السفر للعملاء على متن أحدث الطرازات من الطائرات. 

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وأضاف أبو العينين أن مصر للطيران في مصاف شركات الطيران العالمية خاصة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والتي تحرص علي توفير مزيد من النقاط الجديدة من خلال شبكة خطوطها والتي تصل إلى أكثر من ٧٠ نقطة مباشرة حول العالم، من بينهم ١٩ نقطة في أفريقيا بالإضافة إلى أكثر من ٤٠ نقطة أخرى عن طريق المشاركة بالرمز بالرغم من تداعيات الجائحة والتي أثرت علي صناعة النقل الجوي. 

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ومن جانبه أضاف الطيار عمرو نبيل رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية أن مصر للطيران طرحت  علي رحلاتها على خط ” كينشاسا ” الجديد تخفيضا قدره  35% علي أن يكون شراء التذاكر إعتبارًا  من الآن وحتي 27 مارس 2022 علي الدرجتين السياحية ورجال الأعمال  على أن يكون الذهاب والعودة حتى 1 يوليو 2022.

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وأوضح أنه سيتم تشغيل الرحلات أيام الأربعاء والجمعة والأحد من كل أسبوع بطائرات الشركة من طراز B737-800 والتي تتسع إلي 24 مقعدا في درجة رجال الأعمال، و120 مقعدًا في الدرجة السياحية.

ويمكن لعملاء مصر للطيران حجز تذاكر سفرهم بين القاهرة وكينشاسا عن طريق الموقع الالكتروني لمصر للطيران Egyptair.com ومكاتب مصر للطيران المنتشرة حول العالم ووكلاء السياحة والسفر.

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بقلم دعاء محمود

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