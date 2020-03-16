مصر للطيران : تسهيلات لسفر وعودة المصريين والأجانب قبل وقف الرحلات

أكد الوزير أنه سيتم السماح باستكمال البرامج السياحية ومغادرة الوفود في مواعيد سفرها المقررة على رحلاتهم العارضة دون استقدام وفود جديدة.

أصدر الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، توجيهاته بسرعة تقديم كافة التسهيلات اللازمة لسفر وعودة المصريين والأجانب من وإلى مصر قبل توقف حركة الطيران في المطارات المصرية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده مع الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران ورؤساء الشركات التابعة وقيادات الوزارة، في ضوء حرص القيادة السياسية والحكومة المصرية على سلامة وصحة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا.

وجاء القرار أيضا بناءً على القرار الصادر اليوم من رئاسة مجلس الوزراء بتعليق حركة الطيران في كافة المطارات المصرية اعتباراً من الخميس المقبل بتوقيت الثانية عشر ظهراً وحتى نهاية شهر مارس الجاري.

وأكد الوزير في بيان صحفي صادر عن الوزارة، علي استمرار مصر للطيران وشركات الطيران المصرية الخاصة وشركات الطيران الأجنبية في تسيير رحلاتها الدولية لاستيعاب الأعداد الراغبة في السفر والوصول من وإلى المطارات المصرية قبل الموعد المحدد.

وتابع أنه تم إعفاء جميع الركاب الحاجزين في هذه الفترة على الشركة الوطنية من أي غرامات على تذاكر الطيران في حال استرداد ثمن التذاكر أو تعديل الحجوزات وعلى المسافرين على شركات غير مصر للطيران التواصل مع تلك الشركات لمتابعة حجوزاتهم.

وفيما يخص الوفود السياحية المتواجدة حالياً بمصر والقادمة من خلال الطيران العارض، أكد الوزير أنه سيتم السماح باستكمال البرامج السياحية ومغادرة الوفود في مواعيد سفرها المقررة على رحلاتهم العارضة دون استقدام وفود جديدة.

وأشار وزير الطيران أن الشركة الوطنية مصر للطيران وبالتنسيق مع الجهات المعنية سوف تتابع عملية إجلاء المواطنين المصريين بصورة مكثفة خلال الأيام المقبلة قبل تعليق الرحلات الجوية وفي نفس الوقت تيسير عودة السائحين الأجانب إلى بلادهم عقب انتهاء برنامجهم السياحي.