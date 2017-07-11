مصر للطيران تستهدف ملياري جنيه أرباحا في العام الجديد

كتب ـ هاجر عمران ـ دعاء محمود:تتوقع شركة مصر للطيران القابضة تحقيق أرباح تبلغ مليارى جنيه عن العام المالى 2017/2018، وقال رئيس الشركة صفوت مسلم إن ميزانية العام المنتهى فى 30 يونيو الماضى سوف تعلن فى الوقت المناسب بعد الانتهاء منها.وأضاف مسلم فى تصريحات صحفية أمس على هامش افتتاح فرع جديد لشر

كتب ـ هاجر عمران ـ دعاء محمود:

تتوقع شركة مصر للطيران القابضة تحقيق أرباح تبلغ مليارى جنيه عن العام المالى 2017/2018، وقال رئيس الشركة صفوت مسلم إن ميزانية العام المنتهى فى 30 يونيو الماضى سوف تعلن فى الوقت المناسب بعد الانتهاء منها.

وأضاف مسلم فى تصريحات صحفية أمس على هامش افتتاح فرع جديد لشركة الأسواق الحرة التابعة للقابضة داخل مطار القاهرة الدولى، أن خسائر مصر للطيران متراكمة، وأن الشركة تسعى للتخلص منها وتحقيق أرباح، مشيرا إلى أن كل الشركات التابعة حققت أرباحا فيما عدا شركة الخطوط الجوية وإكسبريس للخطوط الداخلية.

وكان رئيس «مصر للطيران» قد أعلن مارس الماضى أن شركته تكبدت 4 مليارات جنيه خسائر خلال النصف الأول من العام المالى 2016-2017، تأثراً بتعويم سعر صرف الجنيه أمام الدولار وتوقف رحلات العمرة.

وأشار إلى أن تكلفة افتتاح فرع “الأسواق الحرة” بالمطار بلغت 30 مليون جنيه، وأن العام المالى الجديد سيشهد ضخ استثمارات فى مجالات عدة، منها صيانة أحد الهناجر وغرف التدريب.

وقال مسلم لـ«المال» إن الشركة ستسيّر خطًا مباشرًا إلى شنغهاى بالصين وآخر لطوكيو باليابان، مشيرا إلى أن خط شنغهاى سيسيّر 3 رحلات أسبوعيا، بينما خط اليابان سيبدأ برحلة وحيدة بداية من شهر أكتوبر المقبل.

وأكد أن الشركة ستبدأ تقييم العروض بمناقصة شراء 38 طائرة جديدة نهاية الشهر المقبل، مشيرا إلى أن هناك عروضًا مبدئية من 29 شركة أجنبية، وهو ما يدل على اهتمام الأجانب وثقتهم بالسوق المصرية، مؤكدا أن صفقة الطائرات الجديدة حال إتمامها ستكون الأكبر فى تاريخ شركة مصر للطيران.

ولفت إلى أن تكلفة الصفقة الجديدة ستتعدى 3 مليارات دولار، وسيتم تمويلها من خلال القروض والتمويل التشغيلى نظرا لضخامتها، وسيتم استغلالها فى فتح الأسواق واستبدال الطائرات المتهالكة.

جدير بالذكر أن الأسطول الحالى لمصر للطيران يبلغ 63 طائرة، كما أن الشركة تعاقدت على شراء 9 طائرات بوينج بقيمة 864 مليون دولار العام الماضى.

وفى إطار متصل، ذكر مسلم أن زيادة أسعار الوقود رفعت تكلفة التشغيل، إلا أن الشركة لا تستطيع رفع أسعار التذاكر لأن السوق تعتمد على آليات العرض والطلب.

وفى سياق آخر، قال مسلم إن الشركة عرضت بدائل متعددة على أصحاب التذاكر من وإلى قطر بعد قطع الملاحة الجوية، متابعا: عرضنا إما رد التذاكر وإما التوصيل من خلال خط سير بديل، والخيار لصحاب التذكرة.

