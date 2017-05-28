مصر للطيران تستهدف صافي أرباح 120 مليون جنيه

صرح رضا متولي، رئيس شركة مصر للطيران للسياحة (الكرنك) والأسواق الحرة، بأن المؤشرات تشير إلى تحقيق فائض يصل إلى 100 مليون جنيه، حتي نهاية إبريل 2017، مؤكدًا أنهم يستهدفون تحقيق 120 مليون جنيه صافي أرباح، نهاية العام المالي في 30/6/2017، وبزيادة عن المخطط 300 %.

وفيما يخص قطاع الأسواق الحرة خلال الفترة القادمة، أضاف متولي، أنه من المخطط في موازنة العام المالي 2017/2018 افتتاح فرع الأسواق الحرة لمصر للطيران في مطار العاصمة الإدارية الجديدة، ومطار سفكنس مع بداية تشغيلهم.

وتابع: سيتم قريبًا استلام معرض الأسواق الحرة بصالة الوصول بمبني الركاب رقم 2، بمساحة 500 م2 ليتم تجهيزه للافتتاح، علماً بأن وحدات العرض تم تصنيعها بشركة مصر للطيران للصناعات المكملة.

وأشار إلى أنه من المقرر الانتهاء من أعمال تجهيز المعرض الثاني بصالة السفر بمبني الركاب رقم 2، بمساحة 450 م 2، والذي يتم تجهيزه وفقًا لأعلي مستويات الجودة، ومن المنتظر أن يتم افتتاحه بعد الانتهاء من معرض الوصول.

وأكد متولي أنه جاري تنفيذ خطة تطوير مخازن الأسواق الحرة، وتم الاستلام الفعلي للمخزن الفرعي بعد التطوير وتحويله لمخزن مبرد بالكامل لحفظ المنتجات، وجاري العمل على تطوير مخزن كسفريت ومخزن شرم الشيخ ومخزن الإيداع بالإسكندرية، كذلك إتخاذ إجراءات شراء عربات مبردة لنقل المأكولات بين المخازن ومعارض البيع.

ولفت إلى أنه تم البدء في إجراءات وتحديث نظام IT المطبق بالأسواق الحرة منذ مايزيد عن 30 عامًا، وسيتم الاستعانة بأحدث الأنظمة المطبقة في نشاط الأسواق الحرة عالميًا، الأمر الذي سيعد نقلة نوعية في نشاط الأسواق الحرة وكذلك القضاء علي العديد من المشكلات.

وفيما يخص قطاع السياحة فإنه جاري تطوير مكتب قصر النيل الخاص بالكرنك للسياحة، الذي أوشك علي الانتهاء وتم التعاقد مع مجموعة من الفنادق بمكة الكرمة والمدينة المنورة ضمن الاستعدادات لموسم حج 1438.