مصر للطيران تستهدف تطوير القطاع المدنى الأفريقى

دعاء محمودقال المهندس أبو طالب توفيق رئيس شركة مصر للطيران للصيانة، إن هذا الحدث السنوى الذى شهدت القاهرة انطلاقته الأولى تجتمع كل الأطراف المعنية بصناعة الطيران المدنى وعمرة وصيانة الطائرات من أجل مستقبل أفضل لهذه الصناعة الحيوية التى أصبحت شريكا رئيسيا فى حركة الطيران العالمية وأمرا لا غنى عنه ل

دعاء محمود

قال المهندس أبو طالب توفيق رئيس شركة مصر للطيران للصيانة، إن هذا الحدث السنوى الذى شهدت القاهرة انطلاقته الأولى تجتمع كل الأطراف المعنية بصناعة الطيران المدنى وعمرة وصيانة الطائرات من أجل مستقبل أفضل لهذه الصناعة الحيوية التى أصبحت شريكا رئيسيا فى حركة الطيران العالمية وأمرا لا غنى عنه لسلامة وأمن الركاب والعاملين بهذا المجال.

ولفت أبو طالب إلى أن الشركة القابضة لمصر للطيران تسعى بالتعاون مع مصر للطيران للصيانة تحت مظلة وزارة الطيران المدنى إلى تطوير وتنمية الطيران المدنى الأفريقى بما يحافظ على المكانة المرموقة للقارة الأفريقية على المستوى الدولى ويحقق الطفرة المنشودة بهذا القطاع الحيوى الذى يعد حجر الزاوية لأى نهضة اقتصادية فى بلادنا العريقة.

جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر ومعرض صيانة الطيران بأفريقيا بحضور شريف فتحى وزير الطيران المدنى والمهندس هانى العدوى رئيس سلطة الطيران المدنى وصفوت مسلم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران.

وأضاف أن صيانة وعمرة الطائرات وتكنولوجيا صناعتها تشهد تطورا مذهلا، مما يستدعى ذلك نهضة موازية فى قارة افريقيا بما يواكب النمو العالمى المتسارع، مضيفا أنه وبلا شك فإن مثل هذه الأحداث والتجمعات تلعب دورا رئيسيا فى توسيع الأفق الأفريقى نحو المتغيرات العالمية، كما تسهم فى تنمية الأنشطة الفنية والتسويقية وتبادل الخبرات.

وأوضح أن هذا المؤتمر يوفر فرصة جيدة لالتقاء جميع شركات الطيران الأفريقية والعربية والالتقاء ايضا بشركات تصنيع الطائرات والمحركات وقطع الغيار والذى يؤدى الى إيجاد حلول لمشاكل التشغيل وخلق مشروعات جديدة لزيادة الاستثمار فى مختلف الجوانب.

بلغ عدد المشاركين بالمؤتمر والمعرض ما يفوق 500 فرد يمثلون مختلف شركات الطيران وشركات صيانة الطائرات بأفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، بالإضافة إلى كبرى الشركات المصنعة للطائرات وقطع الغيار ومحركاتها وأجزائها، كما يبلغ عدد الشركات العارضة 70 شركة من مختلف دول العالم.

وقال توفيق: أتقدم لسيادتكم بخالص الشكر والتقدير على تشريفكم للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر MRO Africa 2018 وتشريفكم أرض الحضارات وأرض السلام “مصــر”.