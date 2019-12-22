مصر للطيران تستلم الطائرة السابعة ضمن صفقة تحديث الأسطول

تعد مصر للطيران أول شركة طيران مشغل لهذا الطراز في شمال افريقيا والشرق الأوسط وذلك من إجمالي 12 طائرة من الطراز ذاته.

تسلمت الشركة الوطنية مصر للطيران اليوم الأحد، بمطار القاهرة الطائرة السابعة من طراز إيرباص A220-300 حروف تسجيل SU-GFC قادمة من مونتريال.

وتعد مصر للطيران أول شركة طيران مشغل لهذا الطراز في شمال افريقيا والشرق الأوسط.

وتلك الطائرة إجمالي 12 من الطراز ذاته، تعاقدت عليها الشركة الوطنية.

ومن المقرر وصولها جميعا قبل منتصف العام المقبل.

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ خطة مصر للطيران الاستراتيجية في تحديث وتطوير أسطولها.

وتأتي الخطوة بما يناسب احتياجات السوق وخطط الشركة للتوسع في خطوط التشغيل.

ويعد هذا الطراز من بين الطائرات الأكثر تطورًا وابتكارًا على مستوى العالم في فئة الطائرات ذات الممر الواحد.

ويضم مقصورة مميزة ومقاعد وأرفف تخزين حقائب واسعة.

بخلاف النوافذ الكبيرة التي توفر المزيد من الضوء الطبيعي والاستمتاع بالسماء وتوافر خدمات الانترنت والvideo streaming.

وتسعى مصر للطيران لتحقيق تجربة سفر مميزة تلبي رغبات عملائها على متن هذا الطراز والذي يغطي وجهاتها الداخلية والإقليمية في شبكة خطوطها الممتدة حول العالم.