«مصر للطيران» تستعرض دورها في دعم الصادرات المصرية

بحضور عدد من الوزراء والخبراء ورجال الأعمال وأساتذة الاقتصاد ورؤساء وممثلي عدد من الشركات والهيئات الوطنية

شارك الطيار عمرو نبيل رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، في جلسة نقاشية بعنوان “النقل واللوجستيات ركيزة التصدير” ضمن فاعليات مؤتمر اخبار اليوم الاقتصادي الثامن الذي أقيم 22 نوفمبر الحالي، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

وذلك بحضور عدد من الوزراء والخبراء ورجال الأعمال وأساتذة الاقتصاد ورؤساء وممثلي عدد من الشركات والهيئات الوطنية.

وخلال الجلسة، أوضح نبيل دور الشركة الوطنية مصر للطيران في دعم حركة الصادرات المصرية حيث تولي الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية هذا الملف اهتماما كبيرا لما له من تأثير كبير علي دعم الاقتصاد القومي، فقد وضعت الشركة نصب أعينها خطة تحديث أسطول الشحن الجوي بجانب تحديث أسطول طائرات الركاب من خلال خطة محددة في التوسع في نقل حركة البضائع جوا وذلك بزيادة عدد طائرات البضائع أو استغلال الفراغات المتاحة علي طائرات الركاب لمواجهة حجم الطلب المتزايد علي الصادرات المصرية.

وأضاف أن ذلك أنعكس بالفعل علي حجم الصادرات المصرية خاصة خلال فترة جائحة كورونا والذي شهد فيها نشاط الشحن الجوي ارتفاعا ملحوظا مقارنة بما قبل الجائحة، حيث كانت الصادرات المصرية وبخاصة الحاصلات الزراعية من الفواكه والخضروات مطلب كبير في السوق الأوروبي والشرق الأقصى، وبناء عليه تم زيادة شبكة خطوط الشحن الجوي وفتح خطوط جديدة وزيادة الاتفاقيات الثنائية مع شركات شحن جوي أخرى للوصول إلي أبعد النقاط التي لا تصل اليها شبكه مصر للطيران في الوقت الحالي.

وتابع: لم نقف عند هذا الحد بل دفعنا النجاح الكبير الذي حققه نشاط الشحن الجوي خلال جائحة كورونا الي التفكير في استراتيجية جديدة تقوم علي وجود أسطول كبير خاص بالشحن الجوي فقط وتوسعة حجم النشاط، وبناء عليه تم التفكير أيضا في توسعة قرية البضائع بمطار القاهرة مقر مركز عمليات مصرللطيران والمقامة علي 70 الف متر مربع والتفكير للوصول إلي مايعرف بCargo City.

من ناحية اخري نقل نبيل توجيهات وزير الطيران المدني، بتطوير البنية المعلوماتية وتدريب العنصر البشري وتطبيق توجهات الدولة في الحوكمة لمواكبة التطور الهائل في حركة التجارة الاليكترونية E-commerce والاستفادة من موقع مصر الجغرافي في حركة نقل البضائع والصادرات المصرية لنكون عند حسن ظن المصدرين المصريين ونصل الي 100 مليار دولار صادرات مصرية.

23% زيادة في عدد رحلات الشحن الجوي لمصر للطيران

وفي ختام الجلسة استعرض نبيل بعض الإحصائيات الخاصة بنشاط الشحن الجوي التي تؤكد اتجاه مصرللطيران للتوسع في هذا النشاط حيث بلغ إجمالي عدد رحلات البضائع لمصرللطيران خلال العام المالي 2020 /2021حوالي 1231 رحلة بزيادة 23% عن عدد الرحلات خلال العام المالي 2019/2020.

كما بلغ إجمالي الحمولة المنقولة في العام المالي 2020/2021 تقريباً 93 الف طن بزيادة 40% عن حجم الحمولة المنقولة في عام 2019/2020.

وتم استغلال طائرات الركاب فى فترة غلق المجال الجوى المصرى من 19 مارس 2020 حتى الاول من يوليو 2020 بتعديل تلك الطائرات والإستفادة القصوى للكابينة بعد أخذ الموافقات اللازمة من السلطات وذلك لنقل الشحنات الغير قابلة للإشتعال.

وأشار تقرير الاتحاد الدولي للنقل الجوي الأياتا أن نشاط الشحن الجوي يمثل حاليا 30% من حركة الطيران بعدما كان يمثل من 10 إلى 15 % قبل جائحة كورونا.

كما ألقى نبيل نبذة عن نشاط شركة مصر للطيران للخطوط الجوية وخططها المستقبلية أيضا، حيث تخطت نسبه تشغيل شركة مصر للطيران حالياً عن النسبة المتوقعة من منظمة الـIATA والتي توقعت أن تكون نسبة التعافي في التشغيل في عام 2021 حوالي 53%.

مخطط للتوسع في شبكة مصر للطيران لتصل إلى 96 مدينة في 2026

ومن المخطط ان تتضاعف رحلات شبكة مصرللطيران إسبوعيا في عام 2026 عن عدد الرحلات المنفذة حالياً اسبوعيا وقدرها 385 رحلة.

كما من المخطط ان تصل شبكة مصر للطيران إلى 96 مدينة في عام 2026 بدلا من 65 مدينة حاليا وذلك بنسبة زيادة %47 وذلك عند توافر الطائرات المزمع الإتفاق عليها فى الفترة القادمة .

وتخطط الشركة الوطنية لزيادة أسطولها لمعظم الطرازات العريضة- المتوسطة من خلال عمل مفاوضات مع الشركات المصنعة والمؤجرة لتلبية أحتياجاتنا لتمكنا من فتح وجهات جديدة فى أفريقيا وأمريكا والشرق الأقصى وزيادة الترددات لتلك الواجهات، هذا وبالفعل من المقرر تشغيل خط دكا في بنجلاديش في شهر ديسمبر2021 وكينشاسا في شهر مارس 2022 ودبلن في أيرلندا في شهر يونيو 2022.

وأضاف أنه تم الانتهاء من إنشاء نشاط جديد منخفض التكاليف تابع لمصرللطيران وسيتم الإعلان عنه قريبا والذي يستهدف شرائح جديدة من المصريين والأجانب وتغطية نقاط جديدة بالشبكة.

وتابع: وأخيرا في مجال تنشيط حركة السياحة الخارجية الوافدة إلي مصر كان لنا التعاون بتوجيهات وزير الطيران المدني مع وزارة السياحة والأثار في إطلاق مبادرة دمج السياحة الشاطئية والترفيهية بمنتج السياحة الثقافية من خلال ربط مدن وادى النيل بمدن السياحية المصرية بعضها البعض للتسهيل علي السائح القيام بالسياحة الشاطئية والثقافية في برنامج واحد حيث قمنا بتشغيل خط مباشر بين الأقصر شرم الشيخ وجاري دراسة تشغيل خطوط أخرى وفقا لحجم الطلب.

وواصل: كما قمنا بتشغيل خط الاقصر/لندن بعد توقف دام سنوات وكذا الأقصر/ مدريد و براغ/الغردقة وبودابست/الغردقة لربط العواصم الأوروبية بالمدن السياحية مباشرة.

وأضاف: ونؤكد أن الشركة الوطنية لم تقم بالاستغناء عن أي من العاملين أو خفض أي من المميزاتيالتى يتمتعون بها على الرغم من الظروف الصعبة التي مرت بها الشركة وصناعة الطيران من منطلق واجبها الوطني والإنسانى بل قامت بتوفير الرعاية الصحية المتميزة و زيادة أسرة العزل للعاملين وكذلك قامت بتطعيم كافة العاملين وجار تطعيم أسرهم بمستشفى مصر للطيران.