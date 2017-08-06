مصر للطيران تستعد لنقل 63 ألف حاج على 271 رحلة

دعاء محمود أنهت مصر للطيران كل استعداداتها لاستقبال موسم حج هذا العام باتخاذ كل الإجراءات والتنسيق مع الجهات والهيئات المعنية بموسم الحج لتوفير جميع سبل الراحة لضيوف الرحمن، كما سخرت مصرللطيران كل إمكانياتها لتقديم خدمة متميزة للسادة حجاج بيت الله الحرام بالتعاون مع جميع الشركات والهيئات التابعة

دعاء محمود

أنهت مصر للطيران كل استعداداتها لاستقبال موسم حج هذا العام باتخاذ كل الإجراءات والتنسيق مع الجهات والهيئات المعنية بموسم الحج لتوفير جميع سبل الراحة لضيوف الرحمن، كما سخرت مصرللطيران كل إمكانياتها لتقديم خدمة متميزة للسادة حجاج بيت الله الحرام بالتعاون مع جميع الشركات والهيئات التابعة لوزارة الطيـران المدني.

وصرح صفوت مسلم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران أن الشركة طرحت سعة مقعدية هذا العام تستوعب 63الف حاج بخلاف الرحلات الخاصة خلال موسم الحج لهذا العام 1438هـ / 2017 م على رحلاتها المتجهة إلي جدة والمدينة المنورة خلال هذا الموسم والذي يبدأ أولي رحلاته الأربعاء ٩ أغسطس الحالي من مطار القاهرة إلى المدينة المنورة على أن تبدأ إلى جدة اعتبارًا من ١٣ أغسطس وتنتهي مرحلة الذهاب ٢٦ أغسطس الحالى.

وأما عن مرحلة العودة فمن المقرر أن تبدأ اعتبارًا من ٦ سبتمبر المقبل وتختتم الشركة جسرها الجوي من جدة في ٢٢ سبتمبر على أن تكون آخر رحلاتها من المدينة المنورة إلى أرض الوطن في ٢٥ سبتمبر المقبل.

وأكد مسلم أن الشركة حريصة علي تنفيذ الخطة الموضوعة وفقا لدليل عمل الحج والعمرة الخاص باستعدادات مصرللطيران للتعامل مع هذه المواسم تتضمن كافة الاجراءات والبنود اللازمة لضمان نجاحها من حيث تحديد الأدوار ووضع الخطط والخطط البديلة المنوطة بكل مجموعات العمل العاملة قبل واثناء وحتي الانتهاء من هذا الموسم وتفادي كافة المشكلات نظرا لما تتسم به الرحلات من كثافة في التشغيل ، كما قامت الشركة بدفع مجموعات عمل اضافية داخل مبني الرحلات الموسمية وإيفاد بعثات إلي مطاري جدة والمدينة المنورة ذوي الخبرة والكفاءة العالية لإستقبال الحجاج فى مرحلة السفر وكذلك لترحيلهم فى مرحلة العودة بعد الإنتهاء من أداء الفريضة ولإستيعاب الحركة الكبيرة والمتزايدة خلال هذا الموسم.

ومن جانبه، صرح الطيار شريف عزت رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية ان السعة المقعدية التي طرحتها الشركة من المقرر استيعابها على متن٢٧١ رحلة جوية في مرحلة الذهاب بواقع ١٤٣ رحلة جويه إلى جدة و ١٢٨ رحلة جوية إلى المدينة المنورة.

هذا ومن المقرر أن تنقل الشركة هذا العام ما يقرب من ١١ ألف حاج من حجاج الترانزيت ونحو ٢٤٧٠٠ حاج من القرعة وحوالي ١٢٥٠٠ حاج من حجاج الجمعيات، هذا بالإضافة إلى حجاج الهيئات وشركات السياحة. هذا فضلاً عن الرحلات الخاصه التي من المقرر أن تسيرها الشركة خلال الموسم لنقل حجاج جمهورية مالي، وكذلك الحجاج الفلسطنيين. حيث من مقرر أن تسيير الشركة ٢٠ رحلة جوية خاصة لسفر حجاج باماكو بدولة مالي والذي يصل عددهم إلى نحو ٥٠٠٠ حاجًا وذلك خلال مرحلة الذهاب والتي بدأت بالفعل أولى رحلاتها في 3 أغسطس الحالي متجهة إلى المدينة المنورة وذلك بواقع رحلتين يوميًا.

وعلى صعيد آخر تقوم مصر للطيران بتشغيل 11 رحلة جوية متجهة إلى جدة لنقل ما يقرب من 3000 حاجًا من الحجاج الفلسطينيين وذلك بمعدل 3 رحلات يومياً. ومن المقرر أن تبدأ أولى هذه الرحلات في 15 وحتى 18 أغسطس الحالي.

وفي ضوء الاستعدادات الشاملة التي توليها مصر للطيران لموسم الحج أضاف عزت ان شركة الخطوط الجوية حرصت علي الإستعانة بالطرازات العريضة في اسطولها مثل البوينج 777 والايرباص 330 في موسم الحج لتخفيف الإزدحام في السفر والوصول والتي تثبت نجاحها كل عام لما تستوعبه من أعداد كبيرة من الركاب مع مراعاة جداول تشغيل باقي الشبكة من خلال المناورة بالطرازات.

أما عن شركة مصرللطيران للصيانة والأعمال الفنية برئاسة المهندس ابوطالب توفيق رئيس شركة مصرللطيران للصيانة والأعمال الفنية فقد أتمت استعداداتها من حيث إعداد المهندسين والفنيين والأجهزة والمعدات لمواجهة أي أعطال طارئة قد تؤثر علي جداول التشغيل خلال الموسم هذا بالإضافة إلي أعمال الصيانة الدورية المقررة للطائرات.

وعن استعدادات شركة الخدمات الأرضية صرح احمد شاهين رئيس مجلس الإدارة أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوي لمواجهة احتياجات موسم الحج ورفع كفاءة المعدات ودعمها بمعدات أخري احتياطية لمواجهة الزيادة في معدل التشغيل، وزيادة معدات صعود وهبوط ذوي الاحتياجات الخاصة فضلا عن الاستعانة بأفضل العناصر البشرية للوصول الي أعلي معدلات الخدمة وضمان سرعة استلام الحقائب بكل سهولة ويسر في محطات الوصول.