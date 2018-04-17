مصر للطيران تستضيف مؤتمر الطيران الإفريقي 2018 بالقاهرة

دعاء محمود:افتتح شريف فتحي وزير الطيران المدني وصفوت مسلم رئيس الشركة القابضة مؤتمر ومعرض Aviation Africa 2018 الذي بدأت فاعلياته اليوم بحضور لفيف من قيادات قطاع الطيران المدني المصري وبمشاركة كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال صناعة النقل الجوي.ومن المقرر أن يناقش المؤتمر العديد من القضايا و

دعاء محمود:

افتتح شريف فتحي وزير الطيران المدني وصفوت مسلم رئيس الشركة القابضة مؤتمر ومعرض Aviation Africa 2018 الذي بدأت فاعلياته اليوم بحضور لفيف من قيادات قطاع الطيران المدني المصري وبمشاركة كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال صناعة النقل الجوي.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر العديد من القضايا والموضوعات الهامة التي تمس صناعة النقل الجوي الأفريقي، حيث ينعقد المؤتمر تحت عنوان تأمين استراتيچة نجاح أفريقيا. ومن بين الموضوعات المزمع مناقشتها أمن الطيران ، الاستثمار في مجال البنية التحتية لمشروعات الطيران المدني ، سوق النقل الافريقي الموحد ، تعزيز التعاون المشترك في مجال صيانة وعمرة الطائرات، دور المرأة في صناعة النقل الجوي كما يناقش المؤتمر سبل الحفاظ على مكانة شركات الطيران الافريقية في سوق النقل الجوي في ظل المنافسة الشرسة التي تشهدها صناعة الطيران عالميًا.

وفي هذا الصدد صرح صفوت مسلم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران أن استضافة الشركة لهذا الحدث يعد استمرار لجهود مصرللطيران من أجل تحقيق التكامل فيما بين الدول الأفريقية.

فهو يوفر فرصة عظيمة لكل المعنيين بصناعة النقل الجوي في أفريقيا للالتقاء تحت سقف واحد، ليتبادلوا الخبرات للوصول إلى أفضل النتائج ويضع صناعة النقل الجوي في أفريقيا في المكانة اللائقة على خريطة النقل الجوي العالمية.

مؤكدا أن مصر للطيران منذ نشأتها وعلى مدار ٨٦ عاما سعت لتطوير النقل الجوي في أفريقيا سواء في مجال شبكة الخطوط أو في قطاع الشحن وأيضا مجال تدريب أطقم المهندسين والركب الطائر.

ومن جانبه أعرب آلان بيفور رئيس المؤتمر عن شكره لوزارة الطيران المدني وشركة مصرللطيران الذين لولا تعاونهما لما تم تنظيم المنتدى بهذه الصورة. مؤكدا أن فاعلياته تعد منبرا هاما لطرح ومناقشة العديد من القضايا والتحديات التي تواجهها صناعة النقل الجوي في أفريقيا. وعلى رأسها قضايا الأمن والتي لها التأثير الأكبر على الاقتصاد القومي والتجارة والاستثمار وخلق فرص العمل وفي نهاية كلمته قدم تخفيض 50%علي الدورات التدريبية التي تقدمها اكاديمية مصرللطيران للتدريب لشركان الطيران الإفريقية.

كما دعا عبد الرحمن بيرتيه أمين عام اتحاد شركات الطيران الأفريقية (أفرا) إلى تحقيق مزيد من التعاون والتكامل بين شركات الطيران الأفريقية للنهوض بهذه الصناعة في القارة السمراء، خاصة أن الجهود قد اتت بثمارها حيث أكدت تقارير ال ICAO تطور ملحوظ في حركة الطيران في القارة.



وفي كلمتها قالت أدفينوك أديمي المديرة الإقليمية للعلاقات الخارجية بمنظمة الأياتا أوضحت أن فاعليات المؤتمر يجب أن تتناول ما تحتاجه صناعة النقل الجوي من أجل تحقيق المنافسة مع الشركات العالمية وليس فقط على مستوى القارة. بالإضافة إلى مناقشة موضوعات الأمن وسلامة الطيران والسوق الأفريقية الموحدة والبنية التحتية في الدول الأفريقية وارتفاع الرسوم والضرائب على التي تُفرض على شركات الطيران، وتطبيق اللوائح والمعايير الدولية على حركة الطيران في القارة وأشادت بإجراءات الحكومة المصرية في مجال السلامة الجوية.

كما تمنى هاني العدوي رئيس المنظمة الافريقية للطيران المدني أفكاك ورئيس سلطة الطيران المدني المصري نجاح المؤتمر في تحقيق أهدافه، مضيفا أن الموضوعات المتعلقة بتنمية البنية التحتية في الدول الأفريقية سيكون لها أولوية في أچندة الفاعليات، آملا أن يكون هناك تعاون مشترك بين القطاعين العام والخاص لتطوير هذه البنية ومن ثم تطوير مجال الطيران مما يزيد فرص الاستثمار في القارة.

يشارك في المؤتمر ما يقرب من ٦٦٠ مشارك من ٥٠ دولة حول العالم من بينهم ٢٢٠ فرداً من ممثلي ٣٤ شركة طيران و٥٠ متحدث من أفريقيا والعالم كما يشارك في المعرض المقام علي هامش المؤتمر 118شركة معنية بمجال الطيران.