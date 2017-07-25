مصر للطيران تستضيف اجتماع اللجنة التنفيذية للشركات الأفريقية

الموافقة على شراكة 3 شركات عالمية هاجر عمران استضافت مصر للطيران اجتماع اللجنة التنفيذية رقم ١٧٣ لاتحاد شركات الطيران الأفريقية "الأفرا" أمس بالقاهرة، بحضور صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران ومحمد العبادى رئيس قطاع التحالفات. ووفق بيان عن الشركة…

الموافقة على شراكة 3 شركات عالمية

هاجر عمران

استضافت مصر للطيران اجتماع اللجنة التنفيذية رقم ١٧٣ لاتحاد شركات الطيران الأفريقية “الأفرا” أمس بالقاهرة، بحضور صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران ومحمد العبادى رئيس قطاع التحالفات.

ووفق بيان عن الشركة اليوم، عقد الاجتماع بمشاركة رؤساء مجالس إدارات كل من الخطوط الجوية المغربية والتونسية والكينية وطيران رواندا، الى جانب رئيس اللجنة التنفيذية الجديد وهو Sebastian Mikosz والذي تم اختياره رئيسًا تنفيذياً للخطوط الجوية الكينية في يونيو ٢٠١٧.

وقال صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران إنه تمت مناقشة العديد من الموضوعات المهمة التى تمس صناعة النقل الجوى الأفريقى وآخر المستجدات ونتائج أعمال اللجان المشتركة، والتي تضمنت اتفاقية المشاركة بالرمز بين كل من مصر للطيران والخطوط الكينية والتى تم تفعيلها مؤخراً وتحديداً مطلع يونيو ٢٠١٧ والتي من شأنها تعزيز سبل التعاون المشترك بين الشركات الأعضاء في الاتحاد.

وأضاف مسلم خلال البيان، انه خلال فاعليات اجتماع اللجنة التنفيذية، تمت الموافقة على شراكة 3 شركات عالمية مختصة فى مجالات عدة.

وأضاف مسلم: “يسعدني في هذا الاجتماع أن أرحب بالشراكة الجديدة لثلاث شركات عالمية كبري متخصصه في مجالات عدّة، وأعتقد أن دعم الاتحاد الافريقي بهذه الشراكات ستضيف حتمًا من امكانات الاتحاد وستعود بالنفع على شركاته الاعضاء وهذا ما نطمح في تحقيقه ونسعى إليه بالفعل في ظل المنافسة الشرسه التي تشهدها صناعة النقل الجوي حاليًا وكذلك ما تشهده الصناعة من تحديات.”

جدير بالذكر أنه قد تم عرض فيلم توضيحي من قِبل شركة Spencer & Stuart أحد الشركات العالمية المسئولة عن قبول طلبات الترشيحات لمنصب الأمين العام الجديد للافرا واختيار مجموعة من أكفأ المرشحين وعرضها على اللجنة التنفيذية لتقوم باختيار واحد من ضمن هؤلاء المرشحين ليشغل هذا المنصب الهام.

ومن المقرر أن انعقاد الجمعية العمومية رقم ٤٩ للأفرا والمزمع انعقادها من ١٣-١٤ نوفمبر ٢٠١٧، على أن يعقد اجتماع اللجنة التنفيذية رقم ١٧٤ القادم في ١٢ نوفمبر ٢٠١٧ في العاصمة الرواندية كيجالي، حيث سيتم مناقشة عدد من الموضوعات من أهمها الامن في المطارات ومسئولية الحكومات في تأمين مطاراتها وشركات الطيران في تأمين رحلاتها.