مصر للطيران تستأنف رحلات البضائع إلى كندا بعد توقف عامين

دعاء محمود .قال الطيار باسم جوهر رئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوى، اليوم الأربعاء، إنه جاري عودة نقل البضائع علي طائرات الركاب من مصر إلى كندا بعد استكمال الإجراءات المطلوبة، وذلك بعد توقف دام عامين حيث كان يبلغ حجم حركة الشحن الجوي على مصرللطيران بين مصر وكندا بحوالي ألف طن سنويا، وفق بيان

دعاء محمود .

قال الطيار باسم جوهر رئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوى، اليوم الأربعاء، إنه جاري عودة نقل البضائع علي طائرات الركاب من مصر إلى كندا بعد استكمال الإجراءات المطلوبة، وذلك بعد توقف دام عامين حيث كان يبلغ حجم حركة الشحن الجوي على مصرللطيران بين مصر وكندا بحوالي ألف طن سنويا، وفق بيان



وأضاف جوهر أنه من المخطط ان تسير مصرللطيران للشحن الجوي رحلات مجدولة للبضائع الي أمريكا الشمالية اعتبارا من شهر أكتوبر القادم وذلك بعد استلام الطائرات الجديدة طويلة المدي من طراز الايرباص 330 (بضائع) مما سيساعد على تنشيط ونمو حركة الصادرات المصرية بين البلدين.