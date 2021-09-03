نقل وملاحة

«مصر للطيران» تستأنف رحلاتها بين القاهرة والكويت 5 سبتمبر

بواقع رحلتين يوميًّا
دعاء محمود 12:51 م, الجمعة, 3 سبتمبر 21 12:51 م, الجمعة, 3 سبتمبر 21

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صرح الطيار عمرو أبو العينين، رئيس الشركة القابضة لمصرللطيران، بأن الشركة الوطنية مصر للطيران عضو تحالف ستار ستقوم باستئناف رحلاتها إلى الكويت اعتبارًا من 5 سبتمبر الحالي؛ بواقع رحلتين يوميًّا. وأضاف أنه سيتم استخدام أحدث طرازات الشركة البوينج B787-9 Dreamliner والمعروفة باسم طائرة الأحلام والتي تسَع عدد 309 مقاعد، وتتميز مقاعد درجة رجال الأعمال بها بتوفير أعلى مستويات الخصوصية مع توافر شاشات شخصية بالدرجتين السياحية ورجال الأعمال، بالإضافة إلى الخدمات الترفيهية مثل خدمة الإنترنت Wi-Fi وإمكانية إجراء المكالمات الهاتفية عبر خدمة التجوال المتوفرة على هذا الطراز.

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ومن المخطط أن تُسيّر الشركة أيضًا الرحلات بطرازها البوينج 737-800 المزوَّدة بشاشات شخصية ومقاعد أكثر رحابة.

ويمكن لعملاء مصر للطيران حجز رحلاتهم بين القاهرة والكويت عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com ومكاتب مصر للطيران ووكلاء السياحة حول العالم و مركز الاتصالات 1717 داخل مصر.

أما بالنسبة لعملاء مصر للطيران الذين قاموا بشراء تذاكرهم مسبقًا والراغبين في تغيير موعد سفرهم، فيمكنهم زيارة مكاتب مصر للطيران و وكلاء السياحة حول العالم أو الاتصال بـ1717 داخل مصر.

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جدير بالذكرأنه يجب على جميع العملاء المسافرين تفعيل برنامج “شلونك” عند الوصول إلى دولة الكويت.

و لمعرفة متطبات السفر يرجي زيارة الموقع الالكتروني الخاص بمصر للطيران https://www.egyptair.com/ar/Pages/HomePage.aspx

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بقلم دعاء محمود

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