نقل وملاحة

مصر للطيران تستأنف رحلاتها بين القاهرة وموسكو اعتبارًا من 15 أبريل

وذلك على متن طائراتها البوينج B737-800
دعاء محمود 2:38 م, الثلاثاء, 12 أبريل 22 2:38 م, الثلاثاء, 12 أبريل 22

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت شركة مصر للطيران عن استئناف رحلاتها الجوية المباشرة بين القاهرة وموسكو بمعدل رحلة واحدة يوميًا رقم MS729 / MS730 اعتبارا من يوم الجمعة المقبل الموافق 15 أبريل 2022 وذلك على متن طائراتها البوينج B737-800.

وترجو مصر للطيران من عملائها الذين لديهم حجوزات سابقة والعملاء الراغبين في السفر بين القاهرة وموسكو الاتصال بمركز خدمة العملاء 1717 أو التواصل مع وكلاء السياحة والسفر المعتمدين.

اقرأ أيضا  مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأحد 10-4-2022

وتهيب مصر للطيران بعملائها بضرورة اتباع الإجراءات الصحية اللازمة للسفر إلى دولة روسيا وإجراء تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل موعد إقلاع الرحلة بـ 48 ساعة على الأكثر.​

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم دعاء محمود

ملف الكاتب دعاء محمود

اقرأ أيضاً

تداول 7682 طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر اليوم

نادية سلام 12:26 م, الثلاثاء, 12 أبريل 22

«السيسى»: أعداد حجاج الموسم الحالى ستكون أقل من نصف نظيرتها قبل كورونا

دعاء محمود 10:34 ص, الثلاثاء, 12 أبريل 22

«النقل» تطرح تشغيل 80 أتوبيسا ذكيا لربط 15 مايو بالقاهرة الكبرى

مدحت إسماعيل 10:15 ص, الثلاثاء, 12 أبريل 22

قرار رئاسي يتيح لوزير المالية ضمان رحلات مصر للطيران إلى روسيا (مستند)

المال - خاص 12:54 ص, الثلاثاء, 12 أبريل 22

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الثلاثاء 12-4-2022

مدحت إسماعيل 12:00 ص, الثلاثاء, 12 أبريل 22

وزير النقل: جار تصميم الهوية البصرية لأتوبيسات نقل وفود مؤتمر المناخ المقرر استضافته بشرم الشيخ

صفية حمدي 9:44 م, الأثنين, 11 أبريل 22