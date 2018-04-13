مصر للطيران تستأنف رحلاتها إلى إربيل

وكالات:شهد مطار القاهرة الدولي في الساعات الاولي من اليوم السبت، إقلاع أولى رحلات مصر للطيران رقم MS635 إلى المدينة العراقية إربيل، من مبني الركاب رقم 3، لتصل إلى أربيل في الثالثة صباح اليوم التالي بتوقيت أربيل، صرح بذلك الطيار شريف عزت رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية.يأتي استئ

وكالات:

شهد مطار القاهرة الدولي في الساعات الاولي من اليوم السبت، إقلاع أولى رحلات مصر للطيران رقم MS635 إلى المدينة العراقية إربيل، من مبني الركاب رقم 3، لتصل إلى أربيل في الثالثة صباح اليوم التالي بتوقيت أربيل، صرح بذلك الطيار شريف عزت رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية.





يأتي استئناف هذه الرحلات بعد توقفها في سبتمبر الماضي.

وأضاف عزت أن مصر للطيران تسير ثلاث رحلات أسبوعية الي اربيل أيام الإثنين والثلاثاء والجمعة، ومن المقرر تسيير رحلة رابعة يوم الأحد وذلك اعتبارا ً من 16 سبتمبر المقبل.