«مصر للطيران» ترفع رسوم الشحن القاهرة – جوهانسبرج

- درويش: القرار جاء بعد زيادة الوقود دعاء محمودقال طارق درويش، رئيس شركة طابا للشحن والتجارة، إن شركة مصر للطيران طبقت زيادة على رسوم الشحن لخط القاهرة- جوهانسبرج من 30 إلى 35 ألف جنيه على الطن، بزيادة %14.3.وأضاف لـ «المال»، أنه تم إبلاغه بالزيادة بعد قرار الحكومة برفع أسعار

– درويش: القرار جاء بعد زيادة الوقود



دعاء محمود

قال طارق درويش، رئيس شركة طابا للشحن والتجارة، إن شركة مصر للطيران طبقت زيادة على رسوم الشحن لخط القاهرة- جوهانسبرج من 30 إلى 35 ألف جنيه على الطن، بزيادة %14.3.

وأضاف لـ «المال»، أنه تم إبلاغه بالزيادة بعد قرار الحكومة برفع أسعار الوقود، مشيرا إلى أن شركة مصر للطيران لم توضح أسباب الزيادة.

وكانت الحكومة، قررت منذ أيام رفع أسعار المشتقات البترولية، مثل البنزين والسولار والمازوت، بنحو 17.4 % و66.6 %، بهدف تخفيض عجز الموازنة العامة، وتعد هذه الزيادة الثالثة لأسعار الوقود منذ تطبيق الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادى، والاتفاق مع صندوق النقد الدولى، لاقتراض 12 مليار دولار، فى نوفمبر 2016.

يذكر أن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة السابق، أكد أن الصادرات السلعية المصرية لأسواق جنوب أفريقيا، وتعد جوهانسبرج إحدى أكبر مدنها حققت العام الماضى، زيادة %69، وبلغت قيمتها نحو 99 مليون دولار، مقارنة بـ 58.5 مليون دولار خلال 2016، مشيرا إلى أن الواردات المصرية من جنوب أفريقيا شهدت العام الماضى انخفاضا ملحوظا بمعدل %14، وبلغت 181 مليون دولار، مقارنة بنحو 210 ملايين دولار خلال 2016.

ومن أبرز الصادرات المصرية لجنوب أفريقيا خلال العام الماضى، الخيوط غير المنسوجة، والبوليمرات من المواد اللاصقة، وكربونات الكالسيوم، والعنب.

وأشار إلى أن أهم بنود الواردات المصرية من جنوب أفريقيا التى سجلت انخفاضا خلال2017 تتمثل فى الفحم، وقطع الغيار والإكسسوارات، والأجهزة والمعدات الكهربائية، وأجهزة نقل الصور والبيانات، واللحوم المجمدة.