مصر للطيران تدعو لعدم التعامل مع حسابات مجهولة المصدر تحمل اسم الشركة

نوهت شركة مصر للطيران إلى أنها تمتلك حساباً رسمياً موثقاً علي جميع صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة بإسم EGYPTAIR، وفق بيان للشركة.

وجاء ذلك في ضوء رصد بعض الروابط الإلكترونية مجهولة المصدر علي صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة والتى تستغل اسم وشعار شركة مصر للطيران والتى يزعم البعض أنها تتبع الشركة، وفق البيان.

وقالت الشركة إنها غير مسئولة عن أي صفحات أو روابط يتم تداولها تحمل اسم أو شعار الشركة بخلاف الحساب الرسمى.

وأهابت مصر للطيران بمستخدمى مواقع التواصل الاجتماعي عدم التعامل مع أي روابط أو حسابات مجهولة المصدر تحمل اسم الشركة إلا بعد التأكد من أنها تتبع إحدي القنوات الرسمية للشركة مع أخذ الحيطة والحذر وذلك حرصاً علي سلامة وسرية البيانات الشخصية للمستخدم.