مصر للطيران تدشن خطا مباشرا بين القاهرة وجاكرتا

أقلعت أولى رحلات الناقل الوطني مصر للطيران إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا بطائرة من طراز دريم لاينر B787-9 وعلى متنها 234 راكبا، ومن المقرر تشغيل الخط بواقع رحلتين أسبوعيًا يومي الثلاثاء والخميس.

يأتي ذلك في إطار خطة الشركة التوسعية نحو زيادة عدد النقاط التي تصل إليها حول العالم.

وبهذه المناسبة صرح المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران أن افتتاح خط القاهرة جاكرتا يلبي رغبات العديد من العملاء من الجانبين المصري والإندونيسي خاصة في ظل العلاقات الوطيدة التي تجمع بين البلدين، مضيفًا أن السوق الآسيوية من الأسواق ذات الحركة الكثيفة التي نأمل أن تحقق مردودا إيجابيا فى ظل ارتفاع معدلات التشغيل وتحسن حركة السياحة الأسيوية الواردة إلي مصر .

وأشار إلى أن الشركة الوطنية لن تتوقف عن طموحاتها في الوصول بعملائها إلى أكبر عدد من النقاط حول العالم خاصة في ظل المنافسة بين شركات الطيران لجذب المزيد من العملاء.

ومن جانبه أكد الطيار محمد موسى رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية أن الشركة تضع نصب أعينها دراسة احتياجات العملاء وتطلعاتهم، بما يسهم في تنشيط الحركة الجوية إلى المقاصد السياحية ويحقق العديد من الأهداف الاقتصادية للدولة.