مصر للطيران: تخفيض 25% على رحلات روسيا في أبريل

دعاء محمودأعلنت مصر للطيران اليوم الأربعاء، عن طرح تخفيض 25% علي رحلاتها المتجهة من مطار القاهرة الدولي إلى موسكو على درجة رجال الاعمال والدرجة السياحية وأوضحت أنه بإمكان العملاء شراء التذاكر حتي 30 أبريل الحالي على أن يكون السفر اعتبارا من يوم 14 أبريل وحتي 31 مايو 2018 . &nbs

دعاء محمود

أعلنت مصر للطيران اليوم الأربعاء، عن طرح تخفيض 25% علي رحلاتها المتجهة من مطار القاهرة الدولي إلى موسكو على درجة رجال الاعمال والدرجة السياحية

وأوضحت أنه بإمكان العملاء شراء التذاكر حتي 30 أبريل الحالي على أن يكون السفر اعتبارا من يوم 14 أبريل وحتي 31 مايو 2018 .

وأشارت إلى أنه يمكن أيضاً للعملاء الاطلاع على المزيد من العروض والمزايا التي تقدمها الشركة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com أو الاتصال بمركز الاتصالات التليفونية على 1717 من أي محمول أو 090070000 من أي خط أرضى.

جدير بالذكر ان الشركة ستبدأ في تسيير رحلاتها الي العاصمة الروسية اعتبارا من يوم 12 ابريل الحالي بواقع 3 رحلات اسبوعيا أيام الأحد والثلاثاء والخميس من خلال أحدث طائراتها.

