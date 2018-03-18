مصر للطيران تخفض نقل البضائع إلى موسكو

جوهر: القرار يقضى برحلة واحدة أسبوعياًتعتزم شركة مصر للطيران للشحن الجوى، تقليص عدد رحلات نقل البضائع إلى روسيا، إلى رحلة واحدة أسبوعياً، بدلا من رحلتين، خلال الشهر الجارى.وأرجع رئيس مجلس إدارة الشركة، باسم جوهر السبب لتراجع موسم تصدير الحاصلات الزراعية، موضحاً فى تصريحات لـ «المال»

جوهر: القرار يقضى برحلة واحدة أسبوعياً

تعتزم شركة مصر للطيران للشحن الجوى، تقليص عدد رحلات نقل البضائع إلى روسيا، إلى رحلة واحدة أسبوعياً، بدلا من رحلتين، خلال الشهر الجارى.

وأرجع رئيس مجلس إدارة الشركة، باسم جوهر السبب لتراجع موسم تصدير الحاصلات الزراعية، موضحاً فى تصريحات لـ «المال» أن الشركة استأنفت حركة نقل البضائع إلى روسيا بمعدل رحلتين أسبوعياً، بداية من 29 نوفمبر الماضى، بعد توقف استمر أكثر من عامين.

وأضاف أن اتفاق استئناف الرحلات تم بناء على مفاوضات متكررة أجرتها الشركة منذ توقف الطيران بين البلدين فى نوفمبر 2015، مشيراً إلى أن المفاوضات مع الجانب الروسى جرت بشكل منفصل عن بروتوكول عودة رحلات الركاب بين القاهرة وموسكو، الذى وقعه وزير الطيران المدنى شريف فتحى.

كانت الطائرة الروسية «ميتروجيت» قد سقطت فى سيناء، فى أكتوبر 2017، بعد إقلاعها من مطار شرم الشيخ بدقائق، ما أدى لوفاة جميع ركابها وعددهم 224 فردا، وتسببت الكارثة فى تعليق حركة النقل الجوى بين مصر وروسيا، حتى تم توقيع بروتوكول لعودة الرحلات عن طريق مطار القاهرة، أوائل فبراير الماضى،ومن المقرر أن تستقبل معبر أول رحلة 12 أبريل القادم .

وأكد «جوهر» أن شركته لا تستهدف فى الوقت الراهن حصة معينة من السوق الروسية، من إجمالى الأسواق التى تعمل بها، خاصة أن التجارة مع موسكو تعتمد بشكل أكبر على النقل البحرى، ويخضع النقل الجوى لمعايير وزن صغيرة نسبيا، ويحمل بضائع سريعة التلف ولا تتحمل الانتظار.

كما أكد أن شركته مستمرة فى خطة التطوير، سواء فى الخدمات المقدمة للعملاء، أو فى زيادة الأسطول، لتحقيق مستهدف زيادة الأرباح، فى العام المالى الحالى، مشيرا إلى أنها زادت %90 فى العام المالى 2016 /2017، مقارنة مع العام السابق.

ويتمثل دور شركة مصر للطيران للشحن الجوى، فى تسويق الفراغات المتاحة على طائرات الخطوط الجوية، وأيضا خدمة قرية البضائع، سواء فى الصادر أو الوارد، وإدارة الساحة المبردة، وهى عبارة عن ثلاجة يتم من خلالها حفظ الخضروات والفاكهة.