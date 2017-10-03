مصر للطيران تخفض أسعار تذاكر رحلاتها للولايات المتحدة

دعاء محمود

أعلنت شركة مصر للطيران عن طرح تخفيضات بنسبة 40% على رحلاتها المغادرة من القاهرة إلى مطار جون كيندي بنيويورك وإلى أكثر من 42 نقطة داخل الولايات المتحدة الأمريكية وذلك أيام الإثنين والأربعاء من كل أسبوع بالتعاون مع شركة جيت بلو الأمريكية JetBlue Airways.

وقال مصدر بشركة مصر للطيران، إن شركته أطلقت تلك التخفيضات نظراً لاقتراب موعد دخول الموسم الشتوي والذي يتضاعف فيه عدد الركاب المسافرين علي النقاط المحددة، مشيراً إلي أنه تمت زيادة عدد الرحلات المتوجهة للولايات المتحدة الأمريكية من 5 رحلات أسبوعياً إلي رحلة واحدة يومياً.

وأكد المصدر لـ”المال” أن معدل امتلاء الطائرات المتوجهة إلي أمريكا يرتفع خلال الجدول الشتوي، موضحاً أن أغلب شركات الطيران العربية والأجنبية تتجه لزيادة عدد رحلاتها خلال هذا الفصل، خاصة أن الرحلات اليومية توفر مزيدًا من المرونة للمسافرين.

ولفت المصدر إلي أن “مصر للطيران” طرحت عروضا علي بعض النقاط لجذب العملاء في ظل المنافسة القوية من شركات الطيران الأخري.

وكانت شركة مصر للطيران قد طرحت عروضاً للسفر إلى 15 مدينة بأوروبا بأسعار تبدأ من 4241 جنيها على الدرجة السياحية و8461 جنيها على درجة رجال الأعمال شاملة الرسوم والضرائب، كما طرحت أسعاراً متميزة على رحلاتها من القاهرة إلى كل من تونس والجزائر والمغرب بأسعار تبدأ من 4160 للسفر على الدرجة السياحية و8183 للسفر على درجة رجال الأعمال شاملة الرسوم والضرائب.

