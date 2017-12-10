مصر للطيران تخضع للتصنيف الائتمانى للحصول على قرض خارجى

فتحى: شراء 40 طائرة أخرى فى 2018المال ـ خاصكشف وزير الطيران شريف فتحى، عن التوصل لاتفاق مع بنك عالمى، لتمويل صفقة شراء 45 طائرة خلال المرحلة المقبلة،لافتاً إلى أنه تم شراء 9 طائرات، مؤخرا، انضموا لأسطول شركة مصر للطيران.وأضاف على هامش فعاليات منتدى إفريقيا 2017، الذى اختتم فعالياته أمس بمدينة

فتحى: شراء 40 طائرة أخرى فى 2018

المال ـ خاص

كشف وزير الطيران شريف فتحى، عن التوصل لاتفاق مع بنك عالمى، لتمويل صفقة شراء 45 طائرة خلال المرحلة المقبلة،لافتاً إلى أنه تم شراء 9 طائرات، مؤخرا، انضموا لأسطول شركة مصر للطيران.

وأضاف على هامش فعاليات منتدى إفريقيا 2017، الذى اختتم فعالياته أمس بمدينة شرم الشيخ، أنه جارى تقييم التصنيف الائتمانى لشركة مصر للطيران، لتحديد المخاطر ومعدل الفائدة، وسيتم التراجع عن الحصول على قرض من البنوك المحلية.

كان صفوت مسلم، رئيس شركة مصر للطيران، قد أعلن فى تصريحات سابقة لـ«المال»، أنه جارى التفاوض مع 25 بنكا لتدبير تمويل بالدولار لشراء 45 طائرة.

وذكر وزير الطيران، أن الوزارة تعتزم التعاقد على 40 طائرة، وضمها للأسطول خلال 2018، رفض تحديد أى تفاصيل مالية بشأنها.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد عقد لقاء مع وزير الطيران، بحضور شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قبل سفره للعلاج بألمانيا، وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف المالى الحالى لمصر للطيران، والخطط المستقبلية لتطويرها، بما فى ذلك تحديث وزيادة حجم أسطولها بهدف تعزيز قدرتها التنافسية عالمياً، وأكد وزير الطيران أن الشركة تمتلك العديد من الإمكانات والكفاءات البشرية، التى تمكنها من تنفيذ واستكمال إستراتيجية التطوير. وحققت «مصر للطيران» صافى أرباح بلغت 1.3 مليار جنيه، خلال الربع الأول من العام المالى الجارى، ومن المستهدف ضخ استثمارات بقيمة 2 مليار جنيه، خلال العام المالى الجارى، فى شركاتها التابعة، البالغة 9 شركات.