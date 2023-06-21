«مصر للطيران» تختار «سيلينج تورز للسياحة» وكيلا لها ببورسعيد

اختارت مصر للطيران شركة سيلينج تورز للسياحة لتصبح وكيل البيع المفضل للشركة بفرعها ببورسعيد، ووقع محمد نجيب عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة شركة سيلينج تورز.

وباهي محمد نائب رئيس مجلس الإدارة مذكرة تفاهم مع صلاح توفيق مدير عام الإدارة العامة لمبيعات شركة مصر للطيران، وأحمد همام مدير ادارة تنشيط مبيعات وكلاء السياحة لشركة مصر للطيران مذكرة تفاهم لتدعيم أواصر التعاون بين الشركتين بقصد تنشيط مبيعات تذاكر الطيران ودعم الحركة السياحية.



وذلك بحضور راندا الخولي، مدير عام إدارة المكتب الداخلية لشركة مصر للطيران، وإيمان براندي رئيس قسم الاتفاقيات بإدارة تنشيط مبيعات وكلاء السياحة لشركة مصر للطيران، وتيسير صالح مدير شركة سيلينج تورز وأحمد محسن عبداللطيف مسئول الطيران بالشركة، وأحمد شلش المحاسب القانوني لشركة سيلينج تورز.



ومن المزمع بدء تفعيل بروتوكول التعاون بين الجانبين أول يوليو المقبل بهدف تنشيط المبيعات والتسويق السياحي وتنشيط حركة السفر عبر مصر للطيران بجانب منح مميزات تفضيليه وخصومات لعملاء شركة السياحه التى تعداكبر شركات السياحه من حيث حجم الأعمال والليالى السياحية.

وتعد شركة سيلينج تورز شركة سياحية مصريه تعمل فى السياحة الداخلية والخارجية والسياح الدينية “حج وعمره” ومسجله بغرفة شركات السفر ووكلاء السياحة.

ومن ناحيته، أكد محمد نجيب رئيس الشركه أن اختيار مصر للطيران لشركته يؤكد جودة المنتج السياحي الذي تقدمه الشركه لعملائها وقدرتها على جذب العملاء والتسويق للحوافز والتخفيضات المقدمه على تذاكر الطيران وتراهن الشركه على ثقة العميل فى فريق العمل.