مصر للطيران تحتفل بمرور 85 عاما على إنشائها

دعاء محموداحتفلت مصر للطيران اليوم في مطار القاهرة الدولي بحضور شريف فتحي وزير الطيران المدني بمرور 20 عاما على إنشاء تحالف ستار العالمي الذي انضمت إليه الشركة في عام 2008 لتصبح العضو رقم 21 في التحالف الذي يضم 28 شركة طيران من كبرى الشركات حول العالم، وكذلك بمناسبة مرور ٨٥ عاما على إنشاء مصر للطي

دعاء محمود

احتفلت مصر للطيران اليوم في مطار القاهرة الدولي بحضور شريف فتحي وزير الطيران المدني بمرور 20 عاما على إنشاء تحالف ستار العالمي الذي انضمت إليه الشركة في عام 2008 لتصبح العضو رقم 21 في التحالف الذي يضم 28 شركة طيران من كبرى الشركات حول العالم، وكذلك بمناسبة مرور ٨٥ عاما على إنشاء مصر للطيران في ٧ مايو ١٩٣٢، حيث قامت الشركة بتوزيع الهدايا التذكارية التي تحمل شعار 85 عاما على الركاب المسافرين اليوم على رحلاتها المغادرة من مطار القاهرة الدولي.

وأعرب صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران عن سعادته بهذه المناسبة قائلاً” اننا في مصر للطيران فخورين بالعمل تحت مظلة أحد التحالفات العالمية الكبري في مجال صناعة النقل الجوي حيث يعد من أفضل التحالفات في العالم ، فقد استطاع على مدار تاريخه إضافة عدد هائل من المميزات والخدمات الجديدة والمتميزة للعملاء حيث تسير الشركات الأعضاء به أكثر من18400 رحلة يومياً إلي 1300مطار في 191 دولة حول العالم”.

ومن جانبه، صرح شريف عزت، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أنه بهذه المناسبة قد تم تكليف فريق عمل مصر للطيران يقوم بتقديم بعض المعلومات عن تحالف ستار العالمي وأهميته والمزايا التي يقدمها لعملائه حول العالم، كما قامت الشركة بالتعاون مع ادارة الدعاية والاعلام بالشركة القابضة وادارة العلاقات العامة والادارة العامة للمحطات والادارة العامة للتسويق وادارة البرامج التسويقية والاستراحات بشركة الخطوط الجوية بتوزيع عدد من الهدايا التذكارية علي الركاب تحمل شعار مصر للطيران عضو تحالف ستار العالمي بالإضافة الي بعض الهدايا التذكارية الفرعونية مقدمة من شركة مصر للطيران للسياحة “الكرنك” والأسواق الحرة والتي حازت علي اعجاب وتقدير المسافرين.

كما قامت الشركة بالتعاون مع شركة مصر للطيران للخدمات الجوية وقطاع الضيافة والأدارة العامة للبحوث والتطوير بتوزيع عدد من التورتات والكاب كيك عليها لوجو احتفالية ستار ومصر للطيران علي عدد من الرحلات الدولية منهم رحلة ( باريس – لندن – فرانكفورت – نيويورك).

هذا وقد تم عرض فيديو عن تحالف ستار العالمي بالشاشات الموجودة بالاستراحات يحمل معلومات هامة عن التحالف لتعريف المسافر بمميزات التحالف.

كما تم اختيار 5 ركاب من الدرجة السياحية بشكل عشوائي لدخول الاستراحات للأستمتاع بتجربة الراكب الذهبي، كما تم تعليه درجة سفر الراكب يحيي ادهم الي درجة رجال الأعمال برحلة فرانكفورت، وتم منح ٣ دعوات لثلاث ركاب تابعين لشركات منضمة للتحالف مثل الاثيوبية والتركية ولوفتهانزا للاستمتاع بدخول استراحات مصر للطيران بالمطار.