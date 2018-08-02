مصر للطيران تحتفل بإقلاع أول أفواج الحج من مطار القاهرة

بحضور وزراء الطيران المدني والأوقاف وشئون مجلس النوابدعاء محمود شهد الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والمستشار عمر مروان وزيرة شئون مجلس النواب رئيس بعثة الحج الرسمية للدولة، توديع الأفواج الأولى لحجاج بيت الله الحرام لهذا الع

بحضور وزراء الطيران المدني والأوقاف وشئون مجلس النواب





دعاء محمود

شهد الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والمستشار عمر مروان وزيرة شئون مجلس النواب رئيس بعثة الحج الرسمية للدولة، توديع الأفواج الأولى لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1439هـ/ 2018م من مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولي ولفيف من قيادات وزارات الطيران المدني والداخلية والتضامن الاجتماعي والأوقاف والجمارك والحجر الصحي.

وحرص الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، على لقاء السادة الحجاج وتوديعهم في صالة السفر متمنيًا لهم الاستمتاع بهذه الرحلة المباركة، وطالبهم بالدعاء لمصرنا الحبيبة أن يحفظها الله، كما وجّه جميع العاملين بشركات الوزارة إلى تقديم أقصى ما لديهم من جهد؛ لخدمة أهلهم وذويهم من ضيوف الرحمن المسافرين على مصر للطيران وشركات الطيران الأخرى والعمل على تنفيذ الخطة الموضوعة لانسيابية الجسر الجوي وضمان راحة الحجاج في رحلات الذهاب والعودة، وخاصة كبار السن، كما وجّه سيادته العاملين بالمطارات المصرية التي تقلع منها رحلات الحج مباشرة إلى الأراضي المقدسة، وهي مطارات القاهرة وبرج العرب والأقصر وأسوان والغردقة، بتقديم التسهيلات اللازمة لحجاج بيت الله الحرام في رحلتهم المباركة.

وصرح وزير الطيران قائلًا: “نتشرف كل عام بخدمة ورعاية حجاج بيت الله الحرام وهو ما يلقي علينا مسئولية كبيرة. فهي مهمة عظيمة نحرص عليها ونستعد لها من شهور عديدة ونقوم بالتنسيق التام مع السلطات السعودية وجميع الوزارات والجهات المعنية من أجل خدمة ضيوف الرحمن”.

في السياق نفسه صرح الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، قائلًا “إن الشركة الوطنية سخّرت كل إمكانياتها، وقامت الشركات التابعة من الخطوط الجوية والصيانة والأعمال الفنية والخدمات الأرضية والجوية بتوفير التسهيلات اللازمة لتقديم خدمة متميزة لضيوف الرحمن بدءًا مــــن حجز وإصدار التذاكر، مرورًا بالخدمات المقدمة في صالات السفر وعلى متن الطائرات وحتى وصول الحجيج إلى الأراضي المقدسة والتي قُمنا بإيفاد مجموعات عمل من مختلف تخصصات مصر للطيران لتكون في شرف استقبالهم في مطاريْ جدة والمدينة المنورة، وكذلك توديعهم في مرحلة العودة لتذليل كل العقبات التي قد تواجهمم وضمان انسيابية الجسر الجوي فندعو الله أن يتقبل منهم هذه الفريضة”.

وأوضح عادل “أنه من المخطط أن تنقل مصر للطيران هذا العام ما يقرب من 62 ألف حاج إلى الأراضي المقدسة بمعدل 24700 حاج من حجاج القرعة و12000 حاج من حجاج التضامن الاجتماعي و7700 حاج من حجاج الترانزيت و9000 حاج من حجاج السياحة والهيئات والأفراد، هذا بخلاف 8600 من حجاج دولتي مالي وفلسطين، وذلك من خلال 325 رحلة جوية إلى كل من مطاري جدة والمدينة المنورة بواقع 128 رحلة جوية إلى جدة، و197 رحلة جوية إلى المدينة المنورة “.

وقـام وزير الـطيران المدني بتسليم الفائزين تذكرتين مجانيتين لأكبر الحجاج سنًّا، وهما الحاج محمد كمال على أنور ويبلغ من العمر 81 عـامًا، والـحاج فاروق محمد محمد ويـبلغ من الـعمر 82 عامـًا، وهما من حجـاج قــرعة بورسعيد، هذا بالإضافة إلى تقديم 3 تذاكر مخفضة بقيمة 50% وهم نادية إمام عبد الرحيم- زينب عبد العزيز إبراهيم- مملكة صابر محمد، و عدد 10 قسائم وزن إضافي مجاني تم تقديمها هدية من مصر للطيران إلى الفائزين في السحب العلني من السادة الحجاج.

وترجو مصر للطيران من السادة الحجاج اتباع الإرشادات اللازمة لراحتهم في مرحلة السفر والعودة، وهي ضرورة التواجد بالمطارات المصرية قبل إقلاع الرحلات بثلاث ساعات، وفى رحلات العودة ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة على تذاكر السفر والتواجد قبل إقلاع الرحلات بثماني ساعات بمدينة الحجاج بجدة وقبل إقلاع الرحلة بست ساعات من مطار المدينة المنورة، كما تؤكد الشركة لضيوف الرحمن ضرورة الاحتفاظ بتذاكر السفر داخل حقائب اليد الخاصة بهم فى مرحلتى الذهاب والعودة، والتأكد من أخذ التطعيمات المقررة واللازمة طبقًا لتعليمات وزارة الصحة.

كذلك يرجى من السادة الحجاج الالتزام بعدم اصطحاب أي حملات زائدة، حيث يُسمح للحاج بحمل حقيبتين فقط لا يزيد وزن كل منهما على 23 كجم، وحقيبة يد لا يزيد وزنها على 8 كيلوجرامات، وما يزيد على ذلك يتم تحصيل رسوم الوزن الزائد. وأخيرًا ترجو الشركة من عملائها الكرام حجاج بيت الله الحرام التعاون مع موظفى مصر للطيران والسلطات السعودية بمطارى جدة والمدينة المنورة لسرعة إنهاء الإجراءات واتباع التعليمات من أجل راحتهم.