مصر للطيران تجدِّد التعازي لأُسر ضحايا طائرة باريس

هاجر عمران ودعاء محمودأقامت شركة مصر للطيران، اليوم، بمطار القاهرة مراسم تأبين الذكرى السنوية الأولى لضحايا حادث سقوط طائرة مصر للطيران رقم 804 أثناء عودتها من باريس، بحضور وزير الطيران المدني وعدد من الوزراء والسفراء وأعضاء مجلس النواب ورجال الدين والشخصيات العامة والإعلاميين ولفيف من قياد

هاجر عمران ودعاء محمود

أقامت شركة مصر للطيران، اليوم، بمطار القاهرة مراسم تأبين الذكرى السنوية الأولى لضحايا حادث سقوط طائرة مصر للطيران رقم 804 أثناء عودتها من باريس، بحضور وزير الطيران المدني وعدد من الوزراء والسفراء وأعضاء مجلس النواب ورجال الدين والشخصيات العامة والإعلاميين ولفيف من قيادات الطيران المدني ومصر للطيران.





وجدَّد صفوت مسلم، رئيس الشركة القابصة لمصر للطيران، خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، مؤكدًا أن ذويهم سيظلون في قلوبنا ولن ننساهم أبدًا.

وتم وضع الشموع والورود حول النصب التذكاري الذي تم تشييده في مطار القاهرة بهذه المناسبة في حضور عائلاتهم وأحبائهم؛ تخليدًا لذكراهم العطِرة.