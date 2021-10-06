نقل وملاحة

مصر للطيران تجدد اعتماد شهادة الإيزاجو الدولية

في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني والشركة القابضة لمصر للطيران بتطوير ورفع كفاءة الأداء فى كافة أنشطة الشركات والهيئات التابعة لها بما يتواكب مع مكانة قطاع الطيران المدني المصري ، توجه الطيار عمرو أبوالعينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران بالتهنئة…

دعاء محمود 2:03 م, الأربعاء, 6 أكتوبر 21 2:03 م, الأربعاء, 6 أكتوبر 21

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في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني والشركة القابضة لمصر للطيران بتطوير ورفع كفاءة الأداء فى كافة أنشطة الشركات والهيئات التابعة لها بما يتواكب مع مكانة قطاع الطيران المدني المصري ، توجه الطيار عمرو أبوالعينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران بالتهنئة لأبناء مصرللطيران وفريق عمل الإيزاجو لما بذلوه من جهد في معاونة لجنة التفتيش التابعة للإتحاد الدولي للنقل الجوي الأياتا بتجديد إعتماد شهادة الإيزاجو الدولية علي المقر الرئيسي بالقاهرة والتي اختتمت أعمالها أمس مؤكدا أن هذه الاعتمادات الدولية تساهم في جذب المزيد من عملاء مصرللطيران من شركات الطيران الأجنبية والعربية لتقديم الخدمة لهم .

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وشهد الطيار حسن منير مساعد رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران الجلسة الختامية لإعلان لجنة التفتيش والمراجعة منح شركة مصر للطيران تجديد اعتماد شهادة الإيزاجو الدولية علي المقر الرئيسي بالقاهرة دون نقاط عدم تطابق وذلك بحضور لفيف من قيادات مصرللطيران .

حيث شملت المراجعات إدارة الخدمة الأرضية والمحطة والخدمة الأمنية والشحن الجوي وتحميل البضائع وإجراءات السلامة والجودة .

وأضاف الطيار محمد جلال رئيس قطاع السلامة والجودة بمصرللطيران أن برنامج مراجعات الـ “ISAGO “هو برنامج خاص بالاتحاد الدولي للنقل الجوي الأياتا بدأ منذ عام 2008 لمنح شهادة الإيزاجو لمقدمى الخدمة الأرضية فى المطارات من خلال مراجعة وتقييم مدى تحقق متطلبات السلامة أثناء تقديم الخدمة الأرضية للطائرات.

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يهدف البرنامج إلى رفع معدلات السلامة والجودة والأمن داخل المطارات وتقليل الحوادث وتقليل تكلفة المراجعات وتعد مصر للطيران وشركاتها التابعة من أوائل الشركات العالمية فى الحصول على شهادة الإيزاجو منذ عام 2008 بدون نقاط عدم تطابق ويتم تجديد الاعتماد كل سنتين .

وتشارك مصر للطيران في هذه المراجعة من خلال أنشطة شركات الخدمات الأرضية , الخطوط الجوية , الشحن الجوي , الشركة القابضة (قطاع السلامة والجودة & قطاع الأمن).

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جدير بالذكر أن محطة مصرللطيران للخدمات الأرضية بمطاري برج العرب والغردقة قد حصلت أيضا علي تجديد اعتماد شهادة الإيزاجو الشهر الماضي ، كما تستقبل محطة مصرللطيران للخدمة الأرضية بمطار شرم الشيخ فريق المراجعة اعتبارا من غد لإنهاء إجراءات تجديد اعتماد شهادة الإيزاجو الدولية .

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بقلم دعاء محمود

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