مصر للطيران تتوسع في تقديم الخدمات صديقة البيئة

أعادت الشركة الوطنية مصر للطيران عملية تدوير للمخلفات من الأخشاب المستخدمة في صناعة الأثاث والمستلزمات المكتبية بمجمع البضائع التابع لشركة مصر للطيران للشحن الجوي.. في إطار استراتيجية وزارة الطيران المدني للحفاظ على البيئة وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران والطيار حسن منير مساعد رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران والطيار جاسر حسين رئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوي والطيار محمد بدوي موسي رئيس قطاع السلامة والجودة ومتابعة أداء الشركات بالشركة القابضة لمصر للطيران والطيار كريم جميل سعيد رئيس لجنة الاستعداد والتحضير لمؤتمر تغير المناخ COP27 عن الشركة القابضة لمصر للطيران.

وصرح الطيار عمرو أبو العينين بأن عملية إعادة تدوير المخلفات تأتى انطلاقًا من مسئولية مصر للطيران فى الحد من التلوث البيئي وتحقق أحد أهداف الأمم المتحدة في مجال التنمية المستدامة وهما الاستهلاك و الإنتاج واللذان يأتيان علي رأس قائمة الأولويات.

كما تفقد الطيار عمرو أبو العينين مجمع البضائع للتأكد من سير العمل بسلاسة وكفاءة وسلامة حفظ البضائع والطرود وهنأ الطيار جاسر حسين رئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوي بحصول الشركة علي شهادة “ساف فارما” لنقل الأدوية والمستلزمات الطبية .

يذكر أن مصر للطيران صاحبة الريادة في تسيير أول رحلة بخدمات صديقة للبيئة في أفريقيا في شهر يناير الماضي وتستعد حاليًا لإطلاق أكثر من رحلة بخدمات صديقة للبيئة إلي عدة وجهات أوروبية في إطار الاستعداد لمؤتمر تغيرالمناخ، كما تحرص على خفض معدل استهلاك البلاستيك ؜أحادي الاستخدام الضار بالبيئة على الطائرات بالإضافة إلى استبدال الشنط البلاستيك المستخدمة في الأسواق الحرة بشنط صديقة للبيئة، وكذلك خفض الانبعاثات الصادرة من الطائرات عن طريق الالتزام بتنفيذ الإجراءات العالمية لمنظمة الأياتا في هذا الشأن وتنفيذ خطط لترشيد استهلاك الكهرباء في المباني وتجهيز جميع الاستراحات في المطارات التابعة للشركة الوطنية بخدمات صديقة للبيئة.