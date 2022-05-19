مصر للطيران تتلقي طلبات حجز تذاكر الحج من الشركات والهيئات اليوم وحتى الخميس المقبل 

في إطار استعدادات الشركة الوطنية لموسم الحج الحالي 1443 هجرية / 2022 ميلادية، تعلن مصر للطيران عن فتح باب تلقي طلبات حجز تذاكر الطيران لشركات السياحة والهيئات والجهات المختلفة اعتبارا من اليوم وحتي موعد أقصاه الخميس المقبل، على أن تتضمن الطلبات المقدمة من شركات السياحة اسم الشركة وأسماء الشركات المتضامنة معها وعدد التأشيرات لكل شركة .

وفيما يخص الطلبات المقدمة من الجهات والهيئات الحكومية يجب أن يرفق بالطلب صورة من خطاب التخصيص بعدد التأشيرات الممنوحة لهذه الجهات والهيئات من الدولة .

يتم تقديم الطلبات لإدارة الحج والعمرة بمكتب مصرللطيران بشبرا علي عنوان 13 أبراج أغاخان أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected]