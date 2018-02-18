مصر للطيران تتفاوض مع شركات روسية لتقديم الخدمات الجوية

■ عبد الحفيظ: 4 ملايين وجبة لمطار القاهرة خلال النصف الأول من العام دعاء محمود قال هشام عبد الحفيظ، رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، إن شركته أرسلت مؤخراً عروضها لوكيلين لشركات طيران روسية، لتقديم خدماتها بعد استئناف الرحلات الجوية بين القاهرة وموسكو. أضاف عبد الحفيظ لـ«المال»، أ

■ عبد الحفيظ: 4 ملايين وجبة لمطار القاهرة خلال النصف الأول من العام

دعاء محمود

قال هشام عبد الحفيظ، رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، إن شركته أرسلت مؤخراً عروضها لوكيلين لشركات طيران روسية، لتقديم خدماتها بعد استئناف الرحلات الجوية بين القاهرة وموسكو.

أضاف عبد الحفيظ لـ«المال»، أن شركته وقعت خلال شهرى يناير وفبراير الحالى 4 عقود مع شركات طيران عربية، لتقديم الخدمات الجوية لرحلاتهم من مطارات القاهرة، وشرم الشيخ، والغرقة.

لفت عبد الحفيظ إلى أن عدد الوجبات المقدمة من الشركة للرحلات المغادرة من مطار القاهرة خلال النصف الأول من العام المالى الجارى بلغت 4 ملايين وجبة.

أشار إلى أن عدد الوجبات التى قدمت من الشركة للرحلات المغادرة من مطار القاهرة ارتفعت من 7.9 مليون وجبة خلال 2015/2016 إلى 8.2 مليون وجبة العام المالى الماضى، أما مطار شرم الشيخ، ارتفع فيه عدد الوجبات المقدمة من 56 ألفًا فى 2015/2016 إلى 113 ألفا خلال العام المالى الماضى.

أشار إلى أن مطار الغردقة شهد زيادة فى عدد الوجبات المقدمة، التى ارتفعت من 50 ألفا خلال 2015/2016 إلى 320 ألفا العام المالى الماضى.

أكد عبد الحفيظ أن الشركة ما زالت مستمرة فى خططها التطويرية، لا سيما بعد قيام الشركة القابضة للمطارات بالموافقة على تخصيص قطعة أرض بجوار الشركة بنظام الإيجار السنوى، لتنفيذ التوسعة المطلوبة، التى تسهم فى زيادة مساحة المطابخ والمخازن بنسبة %100، مؤكداً أن التكلفة الإجمالية لمشروعات التطوير لم تحدد بعد.

كان رئيس الشركة أكد فى تصريحات سابقة لـ«المال»، أن شركته حققت زيادة %130 فى أرباحها خلال النصف الأول من العام المالى 2018/2017، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، مدفوعة بتحسن حركة الركاب وزيادة الطلب والتعاقدات الجديدة لتقديم الخدمات، كاشفاً عن استهدافه تحقيق زيادة فى أرباح الشركة %25العام المالى الحالى.