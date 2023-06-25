«مصر للطيران» تتفاوض مع «إيرباص» و«بوينج» لتحديث أسطولها بداية من 2027

قال رئيس شركة مصر للطيران، الطيار محمد موسى، في مقابلة مع cnbc عربية، إن شركته تتفاوض مع شركات عالمية منها إيرباص وبوينج لتحديث أسطول الشركة بداية من 2027 إلى 2030.

وأكد رئيس مصر للطيران، إن شركته ضمت 4 طائرات جديدة من طراز 321 إيرباص بداية 2023، وتم التعاقد على 3 طائرات آخرى من المقرر أن تدخل الخدمة نهاية 2023، خلال 6 أشهر.

تحديث أسطول مصر للطيران

وتوقع استلام طائرتين جرين لاين الأولى في نهاية ديسمبر القادم والثانية في الربع الأول من 2024، ليصل إجمالي الأسطول بعد الاستلام إلى 78 طائرة .

وتوقع موسى، زيادة إيرادات الدفع الإلكتروني للشركة من 1 إلى 2 % خلال العام المالي الجاري المنتهي في 30 يونيو.

وأوضح أن الشركة تمكنت خلال 2023 من فتح 6 وجهات جديدة، ليصل إجمالي الوجهات السياحية للشركة إلى 76 وجهة،مشيرا إلى أن الشركة نقلت 9 ملايين راكب خلال 2022، متوقعا أن يرتفع عدد الركاب لأكثر من 10 ملايين راكب خلال 2023.

ونفي موسى وجود توجه لطرح حصة من شركة مصر للطيران في البورصة المصرية، قائلا:” لم يتم التنويه لمصر للطيران في الوقت الحالي بهذا الموضوع”.