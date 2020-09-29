مصر للطيران تتسلم الطائرة الـ 12 والأخيرة من طراز A220-300

وصلت إلي مطار القاهرة الدولي اليوم الطائرة الثانية عشرة والأخيرة من طراز A220-300 بحروف تسجيل SU-GFI.. في ضوء توجيهات وزارة الطيران المدني باستمرار تطوير وتحديث أسطول الناقل الوطني مصرللطيران.

وتسلمت مصر للطيران الطائرة من مصنع شركة إيرباص العالمية في مدينة كيبك بكندا من إجمالي 12 طائرة، تعاقدت عليها الشركة من نفس الطراز لتنضم لأسطول الشركة الوطنية هذا العام تباعًا.

يأتي ذلك في إطار خطط شركة مصر للطيران الهادفة إلى تحديث وتطوير جميع طائرات أسطولها ذات الممر الواحد وبالتعاون مع شركة إيرباص العالمية.

وصرح الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصرللطيران، بأنه من المتوقع أن يحقق أسطول الطيران المصري الذي يخدم مصر خلال السنوات الـ 20 المقبلة نمواً بمعدل ضعفين ونصف (2.5) بالنسبة للطائرات عريضة الهيكل وطائرات الممر الواحد .

ومن جانبه أكد الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة مصرللطيران للخطوط الجوية، أن مصرللطيران تعتبر أول ناقل جوي مشغل للطرازين الايرباص A320Neo وA220-300 معا داخل أسطولها علي مستوي الشرق الأوسط وأفريقيا.

جدير بالذكر أن طائرة مصرللطيران من طراز 300-A220 سعة مقعدية 140 راكبًا وخدمات الإنترنت علي متن الطائرة، وراحة فائقة للعملاء، كما تتسم بنوافذها الكبيرة فى كل صف مقاعد، حيث ضوء طبيعى أكبر لكل مسافر، وتعمل الإضاءة LED بالألوان الكاملة أيضا على تعزيز رفاهية الركاب.