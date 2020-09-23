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«مصر للطيران» تتسلم الطائرة الحادية عشرة من طراز A220-300 (صور)

من إجمالي 12 طائرة، تعاقدت عليها الشركة من نفس الطراز لتنضم للأسطول هذا العام تباعا
دعاء محمود 10:12 م, الأربعاء, 23 سبتمبر 20 10:12 م, الأربعاء, 23 سبتمبر 20

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وصلت منذ قليل إلى مطار القاهرة الدولي الطائرة الحادية عشرة من طراز A220-300 بحروف تسجيل SU-GFG، والتي تسلمتها مصر للطيران من مصنع شركة إيرباص العالمية في مدينة كيبك بكندا من إجمالي 12 طائرة، تعاقدت عليها الشركة من نفس الطراز لتنضم لأسطول الشركة الوطنية هذا العام تباعا.

يأتي ذلك في إطار خطط شركة مصر للطيران الهادفة إلى تحديث وتطوير جميع طائرات أسطولها ذات الممر الواحد وبالتعاون مع شركة إيرباص العالمية.

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وتقدم طائرة مصر للطيران من طراز 300-A220 سعة مقعدية 140 راكبا وخدمات الإنترنت على متن الطائرة، وراحة فائقة للعملاء، كما تتسم بنوافذها الكبيرة فى كل صف مقاعد حيث ضوء طبيعى أكبر لكل مسافر، وتعمل الأضاءة LED بالألوان الكاملة أيضا على تعزيز رفاهية الركاب.

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بقلم دعاء محمود

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