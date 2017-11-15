مصر للطيران تتسلم الطائرة الأولى من صفقة بومباردييه

هاجر عمران ودعاء محمود: أعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران، الثلاثاء، عن تعاونها الأول مع شركة بومباردييه للطائرات التجارية، من خلال التوقيع على خطاب نوايا، تحصل بموجبه مصر للطيران على 12 طائرة، من طراز «CS300 »، لتنضم لأسطول الشركة؛ العام المقبل، حتى 2020 بتكلفة 1.1 مليار دولار، و12 طائ

هاجر عمران ودعاء محمود:

أعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران، الثلاثاء، عن تعاونها الأول مع شركة بومباردييه للطائرات التجارية، من خلال التوقيع على خطاب نوايا، تحصل بموجبه مصر للطيران على 12 طائرة، من طراز «CS300 »، لتنضم لأسطول الشركة؛ العام المقبل، حتى 2020 بتكلفة 1.1 مليار دولار، و12 طائرة أخرى لها الحق فى شرائها حتى 2026 بتكلفة 2.2 مليار.

أكد مصدر مطلع بالشركة فى تصريح لـ«المال»، أن الشركة تتسلم الطائرة الأولى فى الصفقة الجديدة خلال النصف الأول من العام المقبل 2018، على أن تحصل على باق الطائرات بمعدل طائرة كل شهرين على مدار 24 شهراً.

أوضح أن الصفقة المعلن عنها تدخل ضمن الطائرات الـ 45، التى أعلنت الشركة عن رغبتها فى ضمها للأسطول مؤخرًا.

نشرت «المال» تصريحات سابقة لصفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن شركته دخلت فى مفاوضات مع 25 بنكًا حكوميًا وخاصًا، لتدبير التمويل اللازم لشراء، وتأجير 45 طائرة، بقيمة 5 مليارات دولار، التى من المقرر توريدها على مدار 5 أعوام.

أكد المصدر أن الحكومة تقوم بتمويل الشركة القابضة مصر للطيران، بـ3.3 مليار دولار، رافضاً الإفصاح عن اسم الجهة أو تفاصيل التمويل، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان رسمياً عن التفاصيل خلال أيام قليلة.

قال صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة مصر للطيران فى بيان، إن اختيار طائرات CSeries 300 جاء بناءً على دراسة مكثفة لأسطول الشركة، من الطائرات واحتياجاتها بما يتماشى مع معدلات التشغيل وشبكة الخطوط الجوية، مشيرا إلى أن الطراز يسع 126 مقعدًا، بواقع 16 على درجة رجال الأعمال و110 مقاعد على الدرجة السياحية.

أشار إلى أن الطراز الجديد يتناسب مع التشغيل للنقاط الداخلية، والإقليمية فى المنطقة العربية، والشرق الأوسط، وبعض المدن الأوروبية عبر شركة مصرالطيران، للخطوط الداخلية، والإقليمية التابعة إكسبريس.

قال فريد كرومر، رئيس شركة بومباردييه، إن الشراكة الجديدة مع مصر للطيران تأتى تأكيداً على رؤية الشركة المستقبلية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكدًا أن الطائرات من طراز CSeries 300 تفى بمتطلبات السوق، من حيث تحملها لعوامل المناخ الحار الذى يسود هذه المنطقة.

ولفت إلى أن سوق النقل الجوى بمنطقة الشرق الأوسط، يتطلب خلال العشرين عامًا القادمة 450 طائرة، من طرازات تترواح سعتها من الـ60 إلى 150 مقعدًا.