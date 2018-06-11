مصر للطيران تبدأ فجر الغد تكثيف رحلات عودة المعتمرين

دعاء محمود صرح الطيار شريف عزت، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، بأن الشركة ستبدأ، فجر غدٍ الثلاثاء، في تمام الساعة الثالثة والنصف، تكثيف رحلاتها القادمة من المملكة العربية السعودية لنقل المعتمرين في مرحلة العودة لموسم عمرة رمضان هذا العام، بعد قيام ليلة القدر بالحرمين الشريفين.

دعاء محمود





صرح الطيار شريف عزت، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، بأن الشركة ستبدأ، فجر غدٍ الثلاثاء، في تمام الساعة الثالثة والنصف، تكثيف رحلاتها القادمة من المملكة العربية السعودية لنقل المعتمرين في مرحلة العودة لموسم عمرة رمضان هذا العام، بعد قيام ليلة القدر بالحرمين الشريفين.

حيث تسيِّر مصر للطيران 17 رحلة جوية لنقل ما يقرب من 2700 معتمر من ضيوف الرحمن، تقلع 11 رحلة منها من جدة بواقع 9 رحلات إلى مطار القاهرة الدولي، ورحلتين إلى مطار برج العرب، بينما تقلع 6 رحلات من المدينة المنورة تصل 5 رحلات منها إلى مطار القاهرة، ورحلة واحدة إلى مطار برج العرب.

وتستمر رحلات العودة حتى 30 يونيو الحالي لنقل أكثر من 45 ألف معتمر.