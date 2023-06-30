مصر للطيران تبدأ جسرًا جويًا بواقع 176 رحلة لعودة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن

تبدأ مصرللطيران إطلاق جسرها الجوي لنقل حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة إلى أرض الوطن اعتبارا من السبت 1 يوليو 2023 وحتى 12 يوليو 2023، بإجمالى 176 رحلة جوية بواقع 101 رحلة من جدة و 75 رحلة من المدينة المنورة لنقل حجاج القرعة وحجاج التضامن الاجتماعي والهيئات والجمعيات وحجاج السياحة والأفراد و الترانزيت.

الجدير بالذكر أن الرحلات الخاصة التى تسيرها الشركة الوطنية لعودة حجاج دولة فلسطين تبدأ من 9 يوليو وحتى 12 يوليو 2023 ، أما رحلات عودة حجاج باماكو بدولة مالي فتبدأ من 3 يوليو حتى 17 يوليو 2023.