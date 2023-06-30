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مصر للطيران تبدأ جسرًا جويًا بواقع 176 رحلة لعودة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن

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اعتبارا من السبت 1 يوليو وحتى 12 يوليو 2023

مصر للطيران تبدأ جسرًا جويًا بواقع 176 رحلة لعودة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن
دعاء محمود

دعاء محمود

3:33 م, الجمعة, 30 يونيو 23

تبدأ مصرللطيران إطلاق جسرها الجوي لنقل حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة إلى أرض الوطن اعتبارا من السبت 1 يوليو 2023 وحتى 12 يوليو 2023، بإجمالى 176 رحلة جوية بواقع 101 رحلة من جدة و 75 رحلة من المدينة المنورة لنقل حجاج القرعة وحجاج التضامن الاجتماعي والهيئات والجمعيات وحجاج السياحة والأفراد و الترانزيت.

الجدير بالذكر أن الرحلات الخاصة التى تسيرها الشركة الوطنية لعودة حجاج دولة فلسطين تبدأ من 9 يوليو وحتى 12 يوليو 2023 ، أما رحلات عودة حجاج باماكو بدولة مالي فتبدأ من 3 يوليو حتى 17 يوليو 2023.

دعاء محمود

دعاء محمود

3:33 م, الجمعة, 30 يونيو 23