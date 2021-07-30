نقل وملاحة

مصر للطيران تبدأ تسيير رحلات شارتر من مدريد إلى الأقصر

فى إطار مجهودات وزارة الطيران المدني لتنشيط الحركة الجوية الوافدة إلى مصر
دعاء محمود 5:30 م, الجمعة, 30 يوليو 21 5:30 م, الجمعة, 30 يوليو 21

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يستقبل مطار الأقصر الدولى، غدا السبت، أولى الرحلات الجوية لمصر للطيران، قادمة من العاصمة الإسبانية مدريد، وقامت الشركة الوطنية بالاتفاق مع بعض وكلاء السياحة بإسبانيا لتسيير سلسلة من رحلات الطيران العارض من العاصمة مدريد إلي الأقصر خلال الفترة المقبلة، تبدأ غدا السبت ثم رحلتين أسبوعياً يوم السبت من كل أسبوع اعتباراً من 7 أعسطس القبل .

يأتي ذلك فى إطار مجهودات وزارة الطيران المدني لتنشيط الحركة الجوية الوافدة إلى جمهورية مصرالعربية، وجذب المزيد من العملاء من جميع أنحاء العالم.

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كما يأتي هذا تماشياً مع خطة وزارة الطيران المدنى لزيادة معدلات التشغيل وفتح خطوط جديدة لجذب المزيد من العملاء، حيث أن الوزارة وشركاتها تنتهج خطة شاملة لتنشيط حركة السفر إلي مصر خلال الفترة القادمة خاصة وأن قطاع الطيران المدنى العالمى يشهد بوادر التعافى من أزمة جائحة كورونا بعد توفير اللقاحات وتخفيف بعض الدول القيود على السفر.

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كما أن المطارات المصرية تعد من اوائل المطارات التى طبقت جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية الموصى بها عالميا الأمر الذى اسفر عن حصول ١١ مطار علي شهادة الإعتماد الصحي للسفر الآمن من ضمنهم مطار الأقصر وهم مطار القاهرة الدولى وكل من مطار الغردقة وشرم وطابا ومرسى مطروح ومرسى علم وسوهاج واسيوط ومطارى اسوان وبرج العرب من مجلس المطارات الدولى ACI وساهم فى تشجيع حركة السفر من والى المطارات المصرية .

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بقلم دعاء محمود

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