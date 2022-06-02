مصر للطيران تبدأ إصدار تذاكر الحج اعتبارا من الأربعاء المقبل

أعلنت مصر للطيران عن بدء الحجز وإصدار تذاكر السفر إعتبارًا من يوم الأربعاء القادم الموافق 8 يونية الحالى وحتى يوم الأحد ٣ يوليو المقبل من الساعة 8 ونصف صباحا وحتى الساعة 8 ونصف مساء على مدار أيام الأسبوع وذلك من خلال إدارة الحج والعمرة لمصر للطيران فى 13 أبراج أغاخان كورنيش النيل شبرا مصر .

كما تؤكد مصر للطيران على التعليمات الصادرة من السلطات المختصة بالمملكة العربية السعودية بشأن الإشتراطات الصحية الواجب توافرها للمسافرين إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج للعام الجاري 1443هـ/2022م وهي كالتالي:

1- أن يكون الحاج من الفئة العمرية أقل من 65 عاما ميلادياً .

٢- إستكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات كوفيد 19 المعتمدة من وزارة الصحة.

۳- تقديم نتيجة فحص سـلـبـي (PCR) لفيروس كورونا لعينة تم أخذها خلال (72) سـاعـة قبل موعد المغادرة إلى المملكة العربية السعودية.

وكانت مصرللطيران قد أعلنت عن أسعار تذاكر الحج لهذا العام والتي من المقرر أن تبدأ من 16990 جنيه مصري بخط سير القاهرة / جدة / القاهرة على الدرجة السياحية وسعر 18990 جنيه مصري على درجة رجال الأعمال .

كما تقرر أن تبدأ أسعار تذاكر الحج لرحلات مصرللطيران علي خط سير القاهرة / المدينة والعودة من جدة / القاهرة أو العكس من 17990 جنيه مصري علي الدرجة السياحية 19990 جنيه مصري على درجة رجال الأعمال، بخلاف أسعار السفر أو العودة خلال الأيام المميزة.