مصر للطيران بالمركز 31 بقائمة أفضل الشركات انتظامية

هاجر عمراناحتلت مصر للطيران، المركز 31 فى قائمة أفضل شركات الطيران انتظامية حول العالم، من حيث مواعيد التشغيل وانتظام حركة السفر، سواء وصول أو إقلاع الرحلات في مواعيدها، وفقاً لجدول التشغيل خلال شهر أكتوبر عام 2017، حسبما جاء في التقرير الشهري الصادر عن وكالة "OAG" البريطانية.وقال شريف عزت، رئيس

هاجر عمران

احتلت مصر للطيران، المركز 31 فى قائمة أفضل شركات الطيران انتظامية حول العالم، من حيث مواعيد التشغيل وانتظام حركة السفر، سواء وصول أو إقلاع الرحلات في مواعيدها، وفقاً لجدول التشغيل خلال شهر أكتوبر عام 2017، حسبما جاء في التقرير الشهري الصادر عن وكالة “OAG” البريطانية.

وقال شريف عزت، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، فى بيان لها، اليوم الخميس، إن الشركة تمكنت من الوصول إلى المركز 31 ضمن قائمة أفضل 50 شركات الطيران انتظامية حول العالم، فى حين أن التقرير يقيم إجمالي 900 شركة طيران عالمية.

وأضاف أن نسبة الانتظام بلغت86.7%، عن إجمالى 6.266 رحلة جوية منتظمة خلال شهر أكتوبر الماضي، كما أن الشركة قد حققت رقمًا قياسيًا وبفارق 10 نقاط أعلى من شركات طيران أخرى منافسة بالمنطقة العربية والشرق الأوسط.

وأكد أن الشركة تستهدف خلال الفترة القليلة القادمة أن تبلغ نسبة الانتظامية إلى أكثر من 90%، مضيفًا أن مصر للطيران تحرص علي بذل كافة الجهود الممكنة من أجل إحداث التوازن والتنسيق بين جميع الجهات للحفاظ على المستوي المقدم في معدل انتطامية الرحلات.

وتعتبر وكالة “OAG” البريطانية واحدة من أهم المصادر الموثوق بها، بشأن عمليّات شركات النقل الجوي، ولديها قاعدة بيانات واسعة تضمّ معلومات عن أكثر من 900 شركة طيران و4000 مطار.

وفي السياق ذاته، قال البيان إن عزت قام كرم 26 من ضباط السيطرة بمركز العمليات المتكامل التابع لشركة الخطوط الجوية، وذلك على مجهوداتهم في إحداث هذا التطور الملحوظ في الأداء التشغيلي للشركة.

وحضر التكريم شريف المغلوب، رئيس قطاع الشئون التجارية، والطيار هاني عزمي رئيس قطاع العمليات بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، والطيار فؤاد رضوان مدير عام مركز العمليات المتكامل، ومحمد عبدالوهاب مساعد رئيس القطاع التجاري للمحطات، ومحمد القاضي مدير محطة مصر للطيران بالقاهرة، وعدد من قيادات الشركة.