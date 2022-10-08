«مصر للطيران» الناقل الرسمي لمهرجان جنوب سيناء الدولي في نسخته الأولى

فى إطار بروتوكول التعاون بين الشركة الوطنية مصر للطيران ومؤسسة شريان النيل المنظمة لمهرجان جنوب سيناء الدولي في نسخته الأولى ستكون مصر للطيران الناقل الرسمي للمهرجان، والذى سيقام خلال الفترة من 20 حتى 28 ديسمبر 2022، فى مدينتى “دهب” و”شرم الشيخ”

وصرح الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة بأن ذلك يأتى فى إطار الدور الذى تقوم به مصر للطيران دعماً للحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى جمهورية مصر العربية، وستقوم مصر للطيران بتقديم كل الخدمات والتسهيلات اللازمة لضيوف المهرجان القادمين من الخارج علي شبكة خطوطها الدولية.

ويستهدف المهرجان تسليط الضوء على كنوز جنوب سيناء تنشيطاً للحركة السياحية إلى مصر ، خاصة المزارات الأثرية التاريخية الموجودة على أرض الفيروز.

ويقام المهرجان تحت رعاية العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية ومنها وزارة الشباب والرياضة، وزارة التضامن الاجتماعى، وزارة السياحة والأثار، ومحافظة جنوب سيناء.

ويقدم المهرجان فعاليات متنوعة في المجالات الأدبية والفنية والرياضية ومجالات تنمية البيئة.