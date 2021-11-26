نقل وملاحة

«مصر للطيران» الناقل الرسمي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

الذي انطلقت فاعليات دورته الـ43 منذ قليل، وتستمر حتى 5 ديسمبر 2021 بدار الأوبرا المصرية
دعاء محمود 10:30 م, الجمعة, 26 نوفمبر 21 10:30 م, الجمعة, 26 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

انطلاقًا من دعمها لأهم الأحداث الثقافية والفنية الدولية، قامت مصر للطيران بدور الناقل الرسمي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي انطلقت فاعليات دورته الـ43 منذ قليل، وتستمر حتى 5 ديسمبر 2021 بدار الأوبرا المصرية.

وتأتي هذه الرعاية في ضوء قيام مصر للطيران برعاية المهرجان للعديد من السنوات والذي يُعد أول مهرجان سينمائي عربي وأهم ملتقي سينمائي دولي في المنطقة العربية جاذبًا للعديد من نجوم العالم.

اقرأ أيضا  مصر للطيران الناقل الرسمي لحفل أوركسترا فيينا الفيلهارمونى

وقد حرصت مصر للطيران على تقديم خدماتها و تسهيلاتها لضيوف المهرجان القادمين من الخارج علي شبكة خطوطها الدولية التي تصل إلى أكثر من 60 نقطة حول العالم.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم دعاء محمود

ملف الكاتب دعاء محمود

اقرأ أيضاً

تداول 680 طن بضائع عامة و63 ألف طن قمح بموانئ البحر الأحمر

نادية سلام 6:50 م, الجمعة, 26 نوفمبر 21

الأرصاد تنظم دورة تفسير واستخدام مخرجات النماذج العددية في عمليات التنبؤ بالطقس

دعاء محمود 5:20 م, الجمعة, 26 نوفمبر 21

تصدير 4400 طن ملح إلى لبنان عبر ميناء العريش

أماني العزازي 4:29 م, الجمعة, 26 نوفمبر 21

دور اللوجستيات في التجارة الأفريقية في ندوة لـ”أراب أفريكان» 30 نوفمبر

أماني العزازي 3:53 م, الجمعة, 26 نوفمبر 21

عبور 964 ألف مركبة أنفاق «يوليو» ببورسعيد منذ افتتاحها في 2019 حتى اليوم

نادية سلام 2:34 م, الجمعة, 26 نوفمبر 21

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الجمعة 26-11-2021

مدحت إسماعيل 12:10 ص, الجمعة, 26 نوفمبر 21