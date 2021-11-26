«مصر للطيران» الناقل الرسمي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

الذي انطلقت فاعليات دورته الـ43 منذ قليل، وتستمر حتى 5 ديسمبر 2021 بدار الأوبرا المصرية

انطلاقًا من دعمها لأهم الأحداث الثقافية والفنية الدولية، قامت مصر للطيران بدور الناقل الرسمي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي انطلقت فاعليات دورته الـ43 منذ قليل، وتستمر حتى 5 ديسمبر 2021 بدار الأوبرا المصرية.

وتأتي هذه الرعاية في ضوء قيام مصر للطيران برعاية المهرجان للعديد من السنوات والذي يُعد أول مهرجان سينمائي عربي وأهم ملتقي سينمائي دولي في المنطقة العربية جاذبًا للعديد من نجوم العالم.

وقد حرصت مصر للطيران على تقديم خدماتها و تسهيلاتها لضيوف المهرجان القادمين من الخارج علي شبكة خطوطها الدولية التي تصل إلى أكثر من 60 نقطة حول العالم.