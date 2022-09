«مصر للطيران» الناقل الرسمي لمؤتمر «مجتمعي تك.. التكنولوجيا لخدمة المجتمع»

انطلاقا من مسئوليتها المجتمعية ودعمها لمختلف الفعاليات والأحداث التي من شأنها تحقيق رؤية الدولة المصرية 2030 ، قامت مصر للطيران بدور الناقل الرسمي للنسخة الثانية من مؤتمر “مجتمعي تك.. التكنولوجيا لخدمة المجتمع ” والذي قام المجلس العربي للمســئولــية المــجتــمعيــة بتنــظيمــــــه تحــــــــت شــــــعـار “Path to Resilience and going green” بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط يومـــي 12 و13 سبتمبر الحالى.

وقامــت الشركة الوطنيــة مصر للطيران بتقديم أفضل خدماتها وتسهيلاتها لضيوف المؤتمر القادمين على شبكة خطوطها الدولية.

جدير بالذكر أن النسخة الثانية من المؤتمر عقدت العديد من الجلسات الحوارية التى ناقشت أهمية التكنولوجيا المتطورة وضرورة تفعيلها نحو مجتمع أكثر إنتاجية ورفاهية بكل فئاته، إضافة إلى تناول موضوعات مثل التمكين الاقتصادي والمجتمعي للمرأة والشباب، وأبنائنا ذوي القدرات الخاصة والاقتصاد الأخضر، وكيفية جذب الاستثمار بالشركات الناشئة الصغيرة ومتناهية الصغر .