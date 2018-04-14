مصر للطيران: المشاركة فى معرض هامبورج تهدف لتطوير خطوط الإنتاج

دعاء محمود

انطلاقا من الدور الريادى لشركة مصر للطيران للخدمات الجوية فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وإيمانا بضرورة متابعة الجديد فى عالم صناعة الخدمات الجوية وتكنولوجيا صناعة معدات الطيران شارك وفد برئاسة المهندس هشام عبد الحفيظ رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الجوية فى المعرض الدولى للخدمات الجوية WTCEوالذى أقيم فى مدينة هامبورج الألمانية بحضور أكثر من 80 الف زائر من مختلف أنحاء العالم لمشاهدة عروض 3800شركة متخصصة فى إنتاج أدوات وخامات خدمات الطيران.

ويشمل الحدث فعاليات عرض لأكثر من معرض ومؤتمر مثل معرض منتجات وهدايا ركاب الدرجة الأولى والسياحية ومكونات وكبائن الطائرات من أجهزة ملاحية وشاشات عرض ومقاعد مختلفة كل حسب طراز كل طائرة إضافة للوسائل السمعية والبصرية وعوامل الترفيه.

وقد صرح المهندس هشام عبد الحفيظ رئيس الخدمات الجوية بأن مشاركة وفد مصر للطيران للخدمات الجوية والذى ضم وائل قدرى رئيس قطاع الخدمات ونيازى رأفت رئيس قطاع التشغيل ومديرى عموم الصيانة والعلاقات العامة، إنما جاء بهدف تطوير خطوط انتاج الشركة وتنويع المنتجات واحتياجات شركات الطيران المنتظم والعارض ومنخفض التكاليف وأيضا تحديث مراسل الشركة من خلال تحديد لقاءات مع اكبر مصنعى المراسل فى شركتى هوبارت ..وميوكو ورؤية نماذج عملية لطرق وأساليب الغسيل والتعقيم وتطهير مواد الإنتاج كذلك تم بحث شراء ماكينات تقطيع الخضر والفاكهة من جناح الشركة السويسرية والتى تبلغ طاقتها الانتاجية 500 كيلوجرام فى الساعة كما جرى ترتيب لقاءات عمل مع شركاء الصناعة مثل ال اس جى لبحث زيادة التعاون فى الفترة القادمة وصياغة دراسات جدوى تتناسب وحجم توقعات التشغيل فى مطارات القاهرة وشرم الشيخ والغردقة وإنشاء وحدة تموين جديدة فى برج العرب وكان اللقاء مع السيد الفريد ريجلر رئيس شركة إل اس جى فى الشرق الاوسط وشمال أفريقيا الذى قام بدوره بترتيب زيارة على هامش المعرض لوحدة تموين لوفتهانزا فى فرانكفورت للوقوف على التقنيات المستخدمة فى إنتاج وتجميع وتجهيز الوجبات على خطوط سير سريعة ونظام محكم وتوزيع العمالة وتطوير خطوط انتاج المطابخ وإعادة تقسيم دوائر الإنتاج