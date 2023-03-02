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مصر للطيران أول مشغل في الشرق الأوسط وأفريقيا لطائرة إيرباص طراز A321neo (صور)

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ضمن صفقة تضم 7 طائرات لنفس الطراز

مصر للطيران أول مشغل في الشرق الأوسط وأفريقيا لطائرة إيرباص طراز A321neo (صور)
دعاء محمود

دعاء محمود

12:21 م, الخميس, 2 مارس 23

تسلمت شركة مصر للطيران، طائرة جديدة من طراز إيرباص A321neo استعدادا للانضمام لأسطول الشركة الوطنية، وسط احتفالية كبرى في مطار القاهرة.

جريدة المال

واستقبل مطار القاهرة، الطائرة الجديدة قادمة من مصنع تولوز بفرنسا، بعد توجه وفد من مصر للطيران إلى هناك لتسلم الطائرة وفحصها فنيًا قبل وصولها إلى العاصمة المصرية.

جريدة المال

وتعاقدت مصر للطيران، على صفقة تضم 7 طائرات لنفس الطراز A321NE  وبانضمام الطائرة الجديدة يصل عدد أسطول الشركة الوطنية إلى 74 طائرة. 

هذا وتعد مصر للطيران أول شركة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا مشغل لهذا الطراز.

جريدة المال
جريدة المال

جاء ذلك بحضور الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى، والمهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، وإيهاب الطحطاوى رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وعدد من قيادات الوزارة، وممثلي شركة إيرباص.

دعاء محمود

دعاء محمود

12:21 م, الخميس, 2 مارس 23