مصر للطيران أول مشغل في الشرق الأوسط وأفريقيا لطائرة إيرباص طراز A321neo (صور)

تسلمت شركة مصر للطيران، طائرة جديدة من طراز إيرباص A321neo استعدادا للانضمام لأسطول الشركة الوطنية، وسط احتفالية كبرى في مطار القاهرة.

واستقبل مطار القاهرة، الطائرة الجديدة قادمة من مصنع تولوز بفرنسا، بعد توجه وفد من مصر للطيران إلى هناك لتسلم الطائرة وفحصها فنيًا قبل وصولها إلى العاصمة المصرية.

وتعاقدت مصر للطيران، على صفقة تضم 7 طائرات لنفس الطراز A321NE وبانضمام الطائرة الجديدة يصل عدد أسطول الشركة الوطنية إلى 74 طائرة.

هذا وتعد مصر للطيران أول شركة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا مشغل لهذا الطراز.

جاء ذلك بحضور الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى، والمهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، وإيهاب الطحطاوى رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وعدد من قيادات الوزارة، وممثلي شركة إيرباص.